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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ   |  купить фото

Росморречфлот намерен направить проект нижегородского гидроузла на экспертизу в июле

Стадия проектирования второго этапа нижегородского гидроузла – водохранилища в настоящее время завершается, документацию на госэкспертизу рассчитывают направить в июле. Об этом сообщил глава Росморречфлота Юрий Цветков «РИА Новости».

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал до 16 сентября утвердить проект второго этапа низконапорного гидроузла. Ранее правительство России также обязало Росморречфлот доосвоить выделенные на строительство плотины 286,9 млн руб. до 25 декабря.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, строительство гидроузла в Балахне планируется как способ восстановления судоходства на участке Волги. Стоимость проекта оценивается в 43,5 млрд руб., объект должны построить к 2022 году. Однако сроки проектирования второго этапа гидроузла были сорваны подрядчиком ООО «Техтрансстрой» (Самара), а научный совет РАН не смог оценить проект из-за его неполноты. Экологи оценили потенциальный ущерб от строительства более чем в 330 млрд руб.

Анастасия Еремина


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