Проект водохранилища нижегородского гидроузла должны утвердить до 16 сентября

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении срока утверждения проекта второго этапа низконапорного гидроузла в Нижегородской области — водохранилища. Согласовать документацию необходимо до 16 сентября 2019 года, сообщается на официальном портале опубликования правовой информации.

Ранее правительство России обязало Росморречфлот доосвоить 286,9 млн руб., выделенные на строительство нижегородского низконапорного гидроузла, до 25 декабря 2019 года.

Напомним, строительство нижегородского гидроузла в Балахне планируется для восстановления судоходства на участке Волги. Стоимость проекта оценивается в 43,5 млрд руб., ввод запланирован на 2022 год. Однако сроки проектирования водохранилища гидроузла были сорваны подрядчиком ООО «Техтрансстрой» (Самара). Перечень замечаний к проекту гидроузла обобщили на 32 листах, а научный совет РАН не смог оценить проект из-за его неполноты. Компанию обязали предоставить всю проектную документацию и материалы по оценке воздействия строительства гидроузла на окружающую среду к осени 2019 года.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, экологи оценили потенциальный ущерб от строительства гидроузла более чем в 330 млрд руб. Активисты выступают против строительства плотины, собирают подписи и проводят митинги.

Анастасия Еремина