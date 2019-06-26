В Хакасии суд прекратил дело об оскорблении власти

Абаканский городской суд Хакасии прекратил дело местного жителя Вячеслова Шоева об оскорблении власти. Ему грозил штраф в размере до 100 тыс. руб.

В социальной сети Facebook на своей странице Вячеслав Шоев нелицеприятно высказался в адрес губернатора республики Валентина Коновалова, назвав его «гаденышем» и «засранцем». Сотрудники центра «Э» Хакасии отмониторили страницу пользователя, после чего составили административный протокол и заставили удалить запись. Заседание по делу должно было пройти 5 июля.

«Это первое в России дело, которое прекращено по закону Клишаса за оскорбление власти за отсутствием события, даже не состава правонарушения»,— рассказал “Ъ-Сибирь” адвокат Владимир Васин. По словам господина Васина, возможно, будет обжалование: «Может быть и такое, что кто-нибудь вынесет протест, но мы надеемся, что все будут довольны. И губернатор, и Шоев».

29 марта вступил силу закон о наказании за оскорбление государства, общества и госсимволов. Инициаторами стали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Согласно закону, за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб. при повторном нарушении — до 300 тыс. руб.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».

Юлия Сасевич, Новосибирск