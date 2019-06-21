Первый штраф за неуважение к власти оспорен в ЕСПЧ

Первый россиянин, привлеченный к ответственности по закону о неуважении к власти, Юрий Картыжев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщили «Ведомости» со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Дамира Гайнутдитова, представляющего интересы господина Картыжева в ЕСПЧ. Ранее суд оштрафовал его на 30 тыс. руб. за размещение в соцсети «оскорбительной записи в адрес президента».

Житель Новгородской области пожаловался суду, что подобное решение — вмешательство в его право на свободное выражения мнения. В частности, он прокомменитировал не личность Владимира Путина, а эффективность проводимой им внутренней и внешней политики. Но суды не нашли баланса между правом свободного выражения мнения и защиты репутации президента и авторитета госвласти. В жалобе отмечено, что штраф, превышающий вдвое среднемесячный доход господина Картыжева, является чрезмерно суровым, «учитывая его личность и отсутствие у него постоянного заработка».

Напомним, законы о наказании за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости вступили в силу с 29 марта. Обе инициативы разработали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (все — от «Единой России»).

За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».