В МИД РФ оценили вероятность удара США по Ирану

В Москве проходит российско-иранская конференция, организованная Международным дискуссионным клубом «Валдай» и Институтом политических и международных исследований (IPIS, Тегеран). Выступивший на ее открытии директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов оценил вероятность вооруженного конфликта между США и Ираном. «Идет очень сильное давление со стороны США на Иран. Мне оно пока кажется жестким и рискованным блефом»,— сказал он, оговорившись, что это его «личная оценка, которая не выходит далеко за пределы официальной».

«Американские коллеги, в отличие от нас, любящих играть в шахматы, предпочитают азартные игры, в частности покер. А там непредсказуемая концовка всегда, в отличие от шахмат при наличии знаний и опыта в этой игре,— напомнил российский дипломат.— Поэтому блеф блефом, но, когда играют жестко, повышается возможность непредсказуемости, что-то может не так сложиться, даже в выстроенном блефе, и выйти из-под контроля. Это у меня вызывает опасения».

Замир Кабулов не исключил, что задача США — «дестабилизировать нормальный траффик нефтеперевозок по Персидскому заливу». «Даже скоротечный военный конфликт с Ираном незамедлительно приведет именно к такому результату,— отметил он.— Но от этого пострадает не только Иран, но и другие нефтедобывающие страны Персидского залива, та же Саудовская Аравия». Если же конфликт перейдет в широкое региональное противостояние, то, по словам Замира Кабулова, «проблема может приобрести долговременный характер для всей глобальной экономики». «Эта ситуация приведет к кризису, из которого мы все будем долго и тяжело выбираться»,— предупредил он.

По прогнозу Замира Кабулова, «Иран не только выстоит, но и даст сдачи». «Иран выстоит в любой драке, и он не одинок»,— многозначительно сказал дипломат.

Корреспондент “Ъ” уточнил у директора департамента, означает ли его фраза, что Россия готова оказать Ирану практическую поддержку в случае удара по нему со стороны США. «Что касается конкретных действий в случае удара по Ирану, то это вопрос к президенту РФ. Но не только Россия, а многие другие страны симпатизируют и сочувствуют Ирану. Тегеран не останется в одиночестве в случае, если США, не дай бог, предпримут безумные и безответственные действия против него»,— ответил Замир Кабулов.

Напомним, Вашингтон в понедельник, 24 июня, ввел новые санкции против Тегерана, при этом одними только экономическими мерами не ограничился. США собирают коалицию, которая может противостоять иранской угрозе. Президент Дональд Трамп дал понять, что у США есть две «красные линии» — это ядерная программа Ирана и его поддержка террористов по всему миру. В том, что Тегерану доверять не стоит, американцы при поддержке израильтян пытаются убедить и Россию.

Подробности — в публикации “Ъ” «Америка ударила по аятолле».

Елена Черненко