Гендиректор «Магнита» ушла из-за разногласий с советом директоров

Президент «Магнита» Ян Дюннинг займет должность генерального директора компании вместо Ольги Наумовой, которая проработала на этом посту с 2018 года. «Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора ПАО “Магнит”, приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса»,— говорится в пресс-релизе (pdf.) «Магнита».

Президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О назначении господина Дюннинга на должность президента «Магнита» стало известно 17 января. Бывший гендиректор «Ленты» был избран в правление компании, чей состав был увеличен до девяти человек.

Господин Дюннинг возглавлял «Ленту» почти десять лет. За это время компания не только пережила акционерный конфликт в начале 2010-х годов и провела IPO (в 2014 году), но и смогла существенно увеличить свои продажи. Сообщалось, что он ушел со своего поста по собственному желанию. Его место в «Ленте» занял Герман Тинга.

Подробнее о смене руководства компании читайте в публикации “Ъ” «"Магнит" меняет полюса».