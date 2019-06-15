В Высшей школе экономики меняется политика

Из Высшей школы экономики (ВШЭ) за последний месяц уволились несколько сотрудников, в том числе автор социологических исследований о сторонниках оппозиционера Алексея Навального, которая заявила, что сделала это под давлением руководства вуза. В ректорате ВШЭ давление отрицают. Ранее в вузе расформировали департамент политологии, а лекторами пригласили стать бывших функционеров «Единой России» и администрации президента РФ. В руководстве ВШЭ заявляют в связи с этим о желании «развиваться и быть эффективнее».

Об увольнении из ВШЭ 14 июня заявила младший научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований вуза Елена Сироткина. По ее словам, причиной стало давление руководства вуза из-за ее исследования, посвященного сторонникам оппозиционера Алексея Навального. Госпожа Сироткина уточнила, что проректор ВШЭ Валерия Касамара потребовала отчет об исследовании, после чего младший научный сотрудник решила «уволиться, чтобы обезопасить коллег». Госпожа Касамара пояснила “Ъ”, что попросила «описание исследования, а не отчет». Проректора, по ее словам, насторожила методология, в частности повторяющиеся каждые полгода вопросы респондентам о «проявлении насилия при защите своих прав». «Это и было интерпретировано как акт давления»,— заключила госпожа Касамара, добавив, что Елена Сироткина, по ее данным, сама собиралась увольняться с целью последующей поездки на стажировку в Университет Северной Каролины.

Это не первый скандал с увольнением в вузе за последний месяц. В конце апреля ученый совет НИУ ВШЭ принял решение расформировать подразделение политологии, объединив его с подразделением государственного и муниципального управления. После этого стало известно о том, что из программы курса исчез «Практикум политического анализа» преподавателя ВШЭ и политолога Александра Кынева. Господин Кынев пояснил, что его срочный трудовой контракт истекает в августе, и предположил, что руководство ВШЭ таким образом избавляется от «неправильных преподавателей с критическим отношением к происходящему в стране».

Госпожа Сироткина также сочла, что ВШЭ перестает быть «либеральным университетом» и приобретает «авторитарную начинку».

Господин Кынев пояснил в своем Facebook, «куда катится НИУ ВШЭ и политология в ней», упомянув, что на смену ему и коллегам идут другие лекторы: директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и его заместитель Олег Игнатов. Господин Чеснаков в 2001–2008 годах был замначальника управления по внутренней политики администрации президента РФ, а Олег Игнатов в 2010 году входил в ЦИК партии «Единая Россия». Алексей Чеснаков подтвердил приглашение во ВШЭ, пообещав «готовить практиков» из студентов. Информацию о приглашениях экс-функционеров администрации президента и «Единой России» подтвердило 13 июня и руководство вуза на встрече со студентами. Там же было объявлено, что работать в вузе также начнут бывший начальник одного из управлений Центризбиркома РФ Сергей Заславский и экс-сотрудник ЦИК «Единой России» Вячеслав Данилов.

Проректор ВШЭ Валерия Касамара заверила “Ъ”, что «массового исхода политологов» из вуза нет. «Преподаватели должны быть востребованными и предлагать себя в разных амплуа, а Александр Кынев не приложил к этому усилий»,— сказала она. В приглашении новых лекторов госпожа Касамара также не увидела «ничего особенного».

«ВШЭ продолжает собирать палитру всех политических мнений»,— сказала проректор, приведя в пример действующего профессора ВШЭ Олега Матвейчева (призывал в 2013 году «наматывать» оппозиционеров на «танковые гусеницы».— “Ъ”).

Наконец, слияние подразделений политологии и госуправления, по словам Валерии Касамары, «не убивает политическую науку, а дает возможность узнавать о трендах в сфере госуправления на Западе». «Мы развиваемся и хотим быть эффективнее»,— подытожила она.

В июне госпожа Касамара подала документы для выдвижения депутатом Мосгордумы (выборы пройдут в сентябре 2019 года).

При этом проректор ВШЭ назвала себя в интервью «Новой газете» человеком из команды мэра Сергея Собянина. В 2014 году депутатом столичного парламента был избран ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, но он об участии в нынешней кампании не заявлял.

Отметим также, что в мае 2019 года ВШЭ закрыла студенческое ток-шоу «В точку! Персона». Это решение было принято перед эфиром, в котором принять участие приглашена была юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. Господин Кузьминов дал понять, что закрытие проекта связано не с приглашением госпожи Соболь, а с тем, что авторы студенческого шоу начали самостоятельно определять редакционную политику.

Александр Воронов