По антисанитарии ударят длинным рублем

Планы анонсированной правительством надзорной реформы действительно вызвали пересмотр контролерами регламентирующего эту деятельность законодательства — однако пока в пользу его ужесточения. Так, Роспотребнадзор подготовил поправки к КоАП, ужесточающие ответственность за санитарные нарушения. Низкие штрафы, которые не пересматривались с 2007 года, не способствуют профилактике нарушений, утверждают в службе. С особым пристрастием там готовы штрафовать за причинение вреда здоровью, недостаточного для уголовного преследования.

На фоне очередного пересмотра концепции реформы контрольно-надзорной деятельности, которая может грозить федеральным службам утратой нормотворческой функции (см. “Ъ” от 19 июня), Роспотребнадзор предпринимает попытки усилить давление на бизнес за счет масштабного пересмотра КоАП. На прошлой неделе ведомство предложило увеличить срок давности по административным делам о нарушениях при уведомлении о начале предпринимательской деятельности с трех месяцев до трех лет (см. “Ъ” от 24 июня), а теперь хочет повысить штрафы по «антисанитарным» статьям.

Пояснительная записка к законопроекту констатирует: размеры штрафов не изменялись более 12 лет, «являются недостаточными» и «не отвечают целям… по предупреждению совершения новых правонарушений». Так, с 2011 по 2018 год число проверок сократилось на 31,2% (с 194 тыс. до 148 тыс. в год), а количество выявленных нарушений выросло с 739 тыс. до 842 тыс. Средний штраф вырос «с 3,7 тыс. руб. в 2011 году до 6,9 тыс. руб. в 2018 году», но увеличение связано с тем, что юрлица стали штрафовать чаще, чем граждан. По мнению службы, он «остается незначительным» — там ссылаются на международный опыт: в США штрафы за санитарные нарушения достигают $1 млн, в Великобритании — £400 тыс.

Помимо повышения штрафов по базовой статье (максимальная сумма для граждан должна увеличиться с 1 тыс. до 3 тыс. руб., для ИП — с 1 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — с 20 тыс. до 30 тыс. руб.) предлагается ужесточить санкции за повторные нарушения по уточняющим статьям — за нарушения при проведении профилактических медицинских мероприятий и производственного контроля, нарушения санитарных требований к зданиям и транспорту, при организации водоснабжения и общественного питания. Здесь служба предлагает увязать ответственность со степенью потенциального риска. Самые жесткие санкции предложены для общепита: на практике это, видимо, будет означать, что пищевое отравление в кафе, не подпадающее под определение статьи УК (то есть не приведшее к массовым заболеваниям или отравлениям), обернется для физлица штрафом до 30 тыс. руб., для должностного лица — до 60 тыс. руб., для индивидуального предпринимателя — до 80 тыс. руб., для юрлица — до 200 тыс. руб. Такой размер штрафов в службе не считают «чрезмерным и необоснованным», ссылаясь на угрозу жизни или здоровью граждан.

Отметим, что в последнем докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова отмечался значительный рост числа штрафов и их сумм, несмотря на снижение числа проверок. При этом пришедшие им на смену «рейды», «контрольные закупки» и возбуждение дел по КоАП не фиксируются госстатистикой и не учитываются при оценке делового климата (см. “Ъ” от 28 мая). «Такое ощущение, что Роспотребнадзор пытается стать частью Федеральной налоговой службы»,— заявил вчера “Ъ” сам господин Титов. По его словам, необходимо объявить мораторий на любые попытки повысить штрафы в КоАП до завершения разработки «регуляторной гильотины». Штрафы же для МСП следует и вовсе сократить вдвое, а в качестве первой меры применять предупреждение (если речь не идет о причинении вреда жизни и здоровью). Пока же «Роспотребнадзор предупреждать не любит, у него этот показатель один из самых низких среди контрольных ведомств — всего 12%», отмечает омбудсмен.

Надежда Краснушкина