Уведомление или чебурек

Пока теоретики реформы контрольно-надзорной деятельности озадачены поиском способа уместить в одном законе всю иерархию этой деятельности и одновременно сделать так, чтобы проверяющие не могли сами определять предметы и цели своих проверок (“Ъ” подробно писал об этом 19 июня), практики работают над совершенствованием законодательства в противоположном направлении. Так, в пятницу Роспотребнадзор опубликовал для обсуждения проект «технических» поправок в КоАП, увеличивающих срок давности по административным делам о нарушениях порядка уведомления о начале предпринимательской деятельности с трех месяцев до трех лет.

Сам уведомительный порядок открытия кафе, швейных производств и почти сотни других видов бизнеса введен еще законом 294-ФЗ «О защите прав юрлиц и ИП при осуществлении гос- и муниципального контроля» в декабре 2008 года, во времена «медведевской либерализации». Закон и комплектное к нему постановление правительства запрещают более одной проверки компаний в первые три года их существования — и разрешают предпринимателям заниматься бизнесом в перечисленных (неопасных и нестратегических) отраслях, просто отправив уведомление об этом в контролирующий их госорган. Ответственность за неуведомление прописана в КоАП и составляет 3–5 тыс. руб. штрафа для должностных и 10–20 тыс. руб. для юрлиц. «Недостоверные данные» в уведомлении обойдутся даже дороже — 5–10 тыс. руб. и 20–30 тыс. руб. соответственно: государство хочет знать о новых бизнесах, но даже сильнее оно хочет знать о них правду.

В пояснительной записке к своим поправкам в КоАП Роспотребнадзор признает: увеличение срока давности за неуведомление в 12 раз не вызвано желанием знать правду, просто ведомство часто проигрывает по таким делам в судах. «В связи с истечением срока давности только в одном из четырех-пяти случаев выявления нарушений… влечет назначение административного наказания»,— констатирует служба.

Здесь можно вспомнить о том, что буква закона не должна использоваться в ущерб его духу, а дух ФЗ-294 требует освобождения бизнеса от избыточного контроля, а вовсе не полноты сбора штрафов. Однако важнее вспомнить о том, что на словах все контролирующие ведомства в последние несколько лет «поддерживают» реформу контроля и надзора и «признают», что она назрела. Но признавая и поддерживая, Роспотребнадзор не говорит: отменить штрафы за неуведомление при отсутствии других нарушений, что соответствовало бы и духу реформы, и духу еще «медведевского» закона. Служба говорит: закон не дает штрафовать всех, давайте увеличим срок давности.

Это и есть, видимо, настоящая причина попыток правительства написать новый «надзорный кодекс», который исключит подобные практики в принципе. Однако кодекс еще не написан, чего о поправках Роспотребнадзора не скажешь.