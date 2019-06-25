Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле, сообщает Reuters. Господин Помпео прибыл в афганскую столицу во вторник с необъявленным визитом, чтобы обсудить мирные переговоры с движением «Талибан» (запрещено в РФ) и ситуацию с безопасностью на фоне предстоящих в сентябре президентских выборов в Афганистане.

Господин Помпео остановился в Кабуле по пути в Нью-Дели, где у него намечена встреча с премьер-министром Нарендрой Моди. В переговорах с госсекретарем в Кабуле также участвовали премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Как отмечает Reuters, визит господина Помпео в Афганистан предшествует седьмому раунду переговоров между «Талибаном» и США. «Я надеюсь, мы заключим мирное соглашение до 1 сентября. Такова наша миссия»,— заявил господин Помпео. Следующий раунд переговоров начнется в Дохе 29 июня.

Ранее представители США и «Талибана» согласовали общие принципы вывода американских войск из Афганистана. По словам представителя талибов Моулави Абдусалама Ханафи, американцы пообещали вывести половину своих солдат. Всего, по официальным данным, в стране находится около 14 тыс. военнослужащих США.

Подробнее о выводе войск США из Афганистана — в материале “Ъ” «Вместе пришли, вместе и уйдут».