В Петербурге отремонтируют вестибюль станции метро «Невский проспект»

Главгосэкспертиза России по Санкт-Петербургу выдала положительное заключение по сметной стоимости капитального ремонта вестибюля 1 станции метро «Невский проспект», а также конструкций сообщающегося с ней пешеходного перехода через Невский проспект. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы планируется выполнять в четыре этапа, чтобы сохранять условия для прохода пассажиров на станции и в пешеходном переходе. В вестибюле заменят напольное покрытие и двери, расширят дверные проемы и обустроят их под модули автоматизированной системы управления. Кроме этого, на станции будут отремонтированы колонны и стены, служебные помещения и дренажные системы, проведены гидроизоляционные и иные необходимые работы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что строительно-монтажные работы также запланированы на станции метро «Чернышевская», где будет увеличено количество эскалаторов.