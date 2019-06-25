Начальник ярославского СИЗО уволился после жалоб на условия содержания экс-тюремщиков

Начальник ярославского СИЗО №1 «Коровники» Евгений Соловьев покинул свой пост по собственному желанию 24 июня, сообщила “Ъ” пресс-секретарь УФСИН по Ярославской области Анна Частухина. «Руководитель следственного изолятора сам воспользовался правом расторгнуть контракт и был уволен по инициативе работника в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии»,— рассказала она.

В СИЗО-1, в частности, содержатся бывшие сотрудники УФСИН, обвиняемые в превышении должностных полномочий в отношении бывшего заключенного исправительной колонии №1 (ИК-1) Евгения Макарова. Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, представляющая интересы потерпевшего, рассказала “Ъ”, что обвиняемые жаловались на условия содержания. В частности, по ее словам, они содержатся в одиночных камерах, что является нарушением прав человека.

Это не первое кадровое изменение в структуре УФСИН по Ярославской области за последние месяцы. В январе ушел на пенсию начальник управления Максим Залесов, возглавлявший его с ноября 2017 года. После него менее месяца УФСИН возглавлял Василий Михайленко, которого сменил Евгений Попов.

Уголовное дело о пытках Евгения Макарова, в которых, по версии следствия, участвовали сотрудники УФСИН по Ярославской области, было возбуждено 20 июля 2018 года после публикации видео в «Новой газете». Запись была сделана 29 июня 2017 года, на ней более полутора десятков тюремщиков жестоко избивают заключенного. Фигурантами дела о пытках являются 17 человек, большинство из них арестованы.

Как ФСИН обещает победить пытки — в публикации “Ъ”.

Александр Тихонов, Ярославль