Мосгорсуд на сутки отложил рассмотрение жалобы на продление ареста Абызову

Мосгорсуд отложил на 25 июня рассмотрение жалобы защиты на продление срока ареста бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, передает корреспондент “Ъ”. Причина — процессуальный момент: один из восьми адвокатов (Сергей Дрозда) написал жалобу на действия Басманного суда, который, по мнению адвоката, нарушил УПК в мотивировочной части решения о продлении ареста. При этом Басманный суд не уведомил стороны процесса о рассмотрении жалобы адвоката Дрозды.

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Господина Абызова задержали 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

О развитии дела читайте в материале “Ъ” «Михаил Абызовраскрыл злоупотребление правом».

Роман Дорофеев