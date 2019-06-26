«Экология» испортила статистику

Челябинская область серьезно отстает от среднероссийского показателя реализации национальных проектов. Фактическое исполнение расходов по входящим в них программам в регионе составило 14,4%, это вдвое ниже среднероссийского показателя. Врио губернатора Алексей Текслер потребовал от членов правительства в течение недели написать объяснительные по этому вопросу. Эксперты отмечают, что одной из причин отставания могла стать смена руководителя региона, при этом от динамики реализации нацпроектов во многом будет зависеть оценка деятельности господина Текслера федеральным руководством, а значит, он будет уделять много внимания их выполнению.



Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на заседании правительства региона раскритиковал низкие темпы реализации на Южном Урале национальных проектов, обозначенных в указе президента. Руководитель региона дал членам правительства недельный срок на то, чтобы они объяснили значительное отставание от плановых показателей.

Как сообщила на заседании исполняющая обязанности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, фактическое исполнение расходов по нацпроектам в регионе составило 2,3 млрд руб. — 14,4% от запланированных средств. Этот показатель намного ниже среднероссийского, который составляет чуть ниже 30%. При этом по проекту «Здравоохранение» реализовано 13,2% предусмотренных средств, «Жилье и городская среда» — 10,9%, «Культура» — 7,4%, «Экология» — 2,8%.

Область отстает не только по распределению средств и проведению конкурсных процедур, но и по заключению соглашений с федеральными органами власти. По словам Ирины Акбашевой, в Челябинской области для реализации федеральных проектов, входящих в национальные, нужно заключить 51 организационное соглашение, на сегодняшний день заключено 44. Также необходимо подписать 38 денежных соглашений на общую сумму 16,2 млрд руб., из них заключено 30 — на 10 млрд. Контрактов заключено 2,6 тыс. — 72,5% от запланированного количества, при этом больше всего закупок проведено по программам, входящим в нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

После доклада госпожи Акбашевой Алексей Текслер выразил недовольство достигнутыми результатами. «Я специально вынес этот вопрос на заседание правительства, чтобы нам всем вместе посмотреть и послушать, что у нас происходит с нацпроектами,— сказал врио губернатора.— Я не удовлетворен цифрами, которые здесь слышу, особенно когда говорят, что экология у нас — самое отстающее направление, да и по остальным немногим лучше. “Безопасными и качественными дорогами” каждый день занимаюсь сам, и там лучше. Теперь мне каждым национальным проектом заниматься лично каждый день? Ни денежное направление, ни показатели подписания соглашений меня не устраивают. Всем членам правительства указание — в недельный срок представить объяснение по тем цифрам, которые мы сегодня услышали. Через неделю предусмотреть совещание по реализации нацпроектов».

Указ, в котором определены национальные проекты, президент России Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года. В числе обозначенных главой государства приоритетных направлений стратегического развития страны «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт». В рамках реализации 12 нацпроектов Челябинская область участвует в реализации региональной части 52 федеральных проектов.

По словам директора челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергея Зырянова, динамика реализации национальных проектов на сегодняшний день выглядит не лучшим образом не только в Челябинской области, но и в целом по стране. «Пока идет только техническая работа по организации выполнения этих проектов, а финансирование только начинает поступать. Темпы поступления этих денег в конкретный регион зависят от того, как область ведет диалог с федеральным центром, защищает свои позиции по этим направлениям»,— говорит эксперт.

Господин Зырянов предположил также, что одной из причин отставания региона могла стать смена руководителя. «Некоторые исполнители в правительстве области “замерли” в ожидании того, как решится их судьба, и они отодвигают эти вопросы на второй план, хотя по идее нужно уделить им больше внимания. Для Алексея Текслера как главы региона важно выполнение 15 показателей, включенных в оценку эффективности деятельности региональных руководителей, а они примерно на две трети пересекаются с успешностью реализации национальных проектов. Поэтому он будет уделять много внимания тому, чтобы ситуацию к концу года улучшить. Насколько ему это удастся, пока сказать трудно»,— отметил собеседник “Ъ-Южный Урал”.

Артур Якушко