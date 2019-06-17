В Петербурге утвердили тарифы на отопление и горячее водоснабжение

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга утвердил окончательные тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение. Тариф на коммунальную услугу по горячему водоснабжению составит 105,92 руб./ куб. м. В расчете на человека плата уменьшится на 2 рубля, вместо планировавшегося увеличения на 12 руб., сообщили в пресс-службе Смольного.

С началом отопительного сезона также снизится плата за коммунальную услугу по отоплению с 1834,90 руб./Гкал до 1 765,33 руб./Гкал. В расчете на человека плата станет меньше на 5 руб., вместо планировавшего увеличения на 30 руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 1 июля также снизится тариф на электроэнергию — до 4,65 руб./кВт-ч. Темп роста тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения снижен с 7% до 3,2%, для прочих потребителей — с 8% до 3,7%, на отопление и горячее водоснабжение — на 0,6% вместо планировавшегося увеличения на 3,3%.