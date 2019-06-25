Суд в Перми не увидел в гендерной дискриминации нарушения права на образование

В Перми мировой суд рассмотрел административные дела в отношении директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой и самого МАОУ «Гимназия №4». Как утверждают источники в образовательном учреждении, в результате суд не усмотрел состава административного правонарушения, как в действиях руководителя, так и в отношении самой гимназии.

Напомним, ранее в отношении госпожи Дьяковой и гимназии решением постановлением прокуратуры были возбуждены административные дела по ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования). При этом директору грозила дисквалификация, так как ранее она уже привлекалась к ответственности по этой статье КоАП.

Как ранее сообщал “Ъ”, гимназия №4 ввела разный проходной балл при поступлении в первый класс для мальчиков и девочек (65,7 для мальчиков и 69,1 для девочек). По итогам проверки надзорный орган назвал незаконными и фактическую гендерную дискриминацию, и сам факт индивидуального отбора первоклассников. Прокуроры заявили, что такой отбор по действующему законодательству возможен только с пятого класса, и собеседник “Ъ” в мэрии Перми с этим согласился. Прокуратура внесла представление в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова и потребовала наказать руководителя департамента образования Людмилу Серикову за ненадлежащий контроль процедуры приема детей.

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «Дисквалификационный отбор».

Дмитрий Астахов, Пермь