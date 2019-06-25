НАТО разработало стратегию космической обороны

НАТО разработало стратегию по обороне в космосе, ее утвердят министры на встрече в Брюсселе, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Министры утвердят первую в истории НАТО космическую политику. Речь идет об определении рамок того, как НАТО должно реагировать на возможности и вызовы в космосе, для безопасности и операций»,— сказал господин Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, космическое пространство может быть использовано для агрессии. Господин Столтенберг опасается, что спутники могут быть заблокированы, взломаны или вооружены, противоспутниковое оружие может повредить связь. «Поэтому важно, чтобы мы были бдительными и устойчивыми, в том числе и в космосе»,— добавив генеральный секретарь альянса.

Ранее господин Столтенберг заявлял, что НАТО изменит военную стратегию впервые за десятилетия из-за «ядерной российской угрозы». Он также приветствовал увеличение расходов на оборону со стороны многих стран НАТО.

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