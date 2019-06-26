Слишком велик, чтобы остановиться

На этой неделе стало известно о новом витке конфликта российских автобусных перевозчиков с французским сервисом BlaBlaCar. Еще в ноябре астраханская компания «Транс Лайн» и ряд других структур потребовали заблокировать сайт и мобильное приложение BlaBlaCar в России. Сейчас судебный процесс перешел в арбитраж. По мнению истцов, BlaBlaCar способствует нелегальным перевозкам, из-за чего компании теряют пассажиров.

В интернет-отрасли многие расценивают иск как «однобокий и слабый с юридической точки зрения». В его основе лежит недопонимание специфики поездок с попутчиками, указывала сама BlaBlaCar. Поскольку Мосгорсуд установил, что «характер спора, несомненно, является экономическим», то, возможно, встанет вопрос об оценке ущерба от деятельности BlaBlaCar. Но зайдет ли речь о реальной возможности блокировки сервиса?

Как считает один из собеседников “Ъ” в интернет-отрасли, риск блокировки BlaBlaCar лежит не в юридической плоскости, а, как любой социально значимый вопрос, в политической. Вспомнив ситуацию конца 2017 года, когда BlaBlaCar впервые столкнулась с угрозой блокировки в России, я и сам готов с этим согласиться.

Тогда накануне рассмотрения апелляционной жалобы сервиса министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер нанес визит в Россию, вскоре после чего суд встал на сторону компании. Сейчас в BlaBlaCar говорят об улучшении отношений с российскими региональными властями — вроде бы у компании уже нет таких проблем с прокуратурой, которые были в прошлом и позапрошлом годах. А совсем недавно, в апреле 2019 года, CEO BlaBlaCar Николя Брюссон участвовал во встрече французских деловых кругов с президентом России Владимиром Путиным.

История с очередной попыткой блокировки BlaBlaСar чем-то даже напоминает ситуацию, в которую попали американские финансовые власти во время мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда оказалось, что есть банки, которые «слишком велики, чтобы рухнуть». Их пришлось спасать от банкротства за счет американских налогоплательщиков. В конфликте c региональными перевозчиками с BlaBlaCar может сработать тот же принцип — если заблокировать сервис, последствия могут быть весьма ощутимыми.

Число пользователей BlaBlaCar в России, по данным самой компании, растет: в прошлом году она сообщала о 15 млн человек, в этом — уже о 20 млн. По оценкам участников рынка, объем перевозок через BlaBlaCar может достигать четверти от объема пассажирских перевозок ОАО РЖД. А в некоторые регионы в принципе реально добраться только с помощью BlaBlaCar. Впрочем, беспокойство автобусных компаний можно понять — именно величина компании в подобных случаях всегда будет оставаться и барьером для развития конкуренции.