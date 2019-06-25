Росреестр изменил данные о владельце особняка генерала ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова

Росреестр скрыл имя владельца особняка на берегу Истринского водохранилища. Как утверждала «Новая газета», недвижимость принадлежит главе управления ФСБ по Москве и области генерал-полковнику Алексею Дорофееву. СМИ называют его инициатором дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его заподозрили в сбыте наркотиков и поместили под домашний арест, но затем освободили от уголовной ответственности из-за отсутствия доказательств.

На изменения в выписке Росреестра первой обратила внимание газета «Собеседник». В документах владельцем особняка стала «Российская Федерация». При этом номер госрегистрации и дата возникновения права собственности остались теми же, что и были у дома господина Дорофеева. Кроме того, сменился владелец особняка Эльды Медоевой, сестры Марата Медоева, который работает помощником Алексея Дорофеева. Дом выкуплен неизвестным, также скрытым под именем «Российская Федерация». Рыночная стоимость каждого особняка, по данным «Новой газеты», оценивается в 65–70 млн руб.

О деле Ивана Голунова — в публикации “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».