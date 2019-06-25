Россия подала заявку на участие в ПАСЕ

Российская делегация подала заявку на участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Решение по резолюции принято. Вы знаете, что дебаты происходили на протяжении многих часов, и несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ сделала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята. Здравое большинство отстояло позицию. Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие»,— сказал спикер нижней палаты парламента (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, ассамблея сделала серьезные шаги по защите основополагающих прав делегаций. Господин Володин считает, что «деструктивные силы» в ПАСЕ могут попытаться лишить Россию ее полномочий в ассамблее.

Предполагается, что заявку собираются одобрить 25 или 26 июня. Против этого решения могут выступить делегации Украины, Великобритании и прибалтийских государств, у которых есть право обратиться с апелляцией, чтобы опротестовать приглашение России.

Ранее ПАСЕ проголосовала за резолюцию об ограничении санкционного механизма. Именно это решение открывает возможность российской делегации вернуться в организацию. За документ проголосовало 118 делегатов, против — 62, воздержалось десять. МИД Украины назвал такое решение уступкой России.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».

О голосовании читайте в публикации “Ъ” «Не надо рассматривать эти дебаты как голосование за Россию или против нее».