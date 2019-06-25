Нижегородское минимущества объяснило исковые требования к Эладе Нагорной и партнерам

Как “Ъ-Приволжье” сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, минимущества намерено взыскать с жены бывшего главы города Олега Сорокина Элады Нагорной и пяти бизнес-партнеров средства за фактическое пользование землей под ТЦ «Жар-Птица» в Советском районе после завершения строительства и расторжения договора. Напомним, ведомство насчитало шести предпринимателям чуть более 110,1 млн руб.

В министерстве пояснили, что договор аренды участка под застройку был заключен с ООО «НФСО» (входит в ГК «Столица Нижний») в 2010 году. В 2016 году договор обоюдно расторгли из-за завершения строительства. До марта 2019 года участок «проходил процедуру раздела на четыре земельных участка и изменения вида разрешенного использования в связи со строительством на них объектов различного назначения, наличием различных территориальных зон и линий градостроительного регулирования».

В апреле 2019 года вновь образованные участки были предоставлены предпринимателям на праве аренды с множественностью лиц на стороне арендатора под объектами недвижимости. До этого момента неразделенный участок находился в пользовании индивидуальных предпринимателей Элады Нагорной, Андрея Колобова, Павла Акатова, Максима Акатова, Феликса Верховодова и Олега Головко.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, юристы ответчиков получили исковое заявление, но с ним не согласны и готовят свои возражения, которые будут представлены в суд. Предварительное судебное заседание назначено на 29 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НФСО» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2010 году. Уставный капитал – 11,1 тыс. руб., основной вид деятельности – строительство. Директором является Дмитрий Рощин. Эладе Нагорной принадлежат 54% долей, Олегу Головко – 27%, Максиму Акатову и Павлу Акатову – по 4,5%. Еще 10% находятся в собственности ликвидируемого ООО «Импульс». По итогам 2017 года убыток компании составил 8,5 млн руб.

Анастасия Еремина