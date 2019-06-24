Нижегородское минимущества взыскивает с Элады Нагорной и ее партнеров 110 млн рублей

Министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 110,1 млн руб. с шести индивидуальных предпринимателей, в числе которых Элада Нагорная, жена осужденного экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, сообщается в картотеке арбитражных дел. Спор касается земельного участка под ныне закрытым Советским рынком. Сейчас там находится ТЦ «Жар-Птица».

В качестве ответчиков также выступают бизнес-партнеры Элады Нагорной Андрей Колобов, Павел Акатов, Максим Акатов, Феликс Верховодов и Олег Головко. Третьей стороной по делу проходит ООО «Эссетс траст», (управление недвижимостью), которое, по данным Kartoteka.ru, в равных долях принадлежит Андрею Калентьеву, Елене Лаппо и Сергею Маркову.

По данным публичной кадастровой карты, спорный земельный участок стоимостью более 1 млрд руб. и площадью 8,5 га расположен в границах улиц Ванеева, Ивлиева и Богородского в Советском районе города. До 2013 года там работал рынок, о его закрытии стало известно в 2010 году. Тогда же участок как единственному участнику аукциона предоставили под застройку ООО «НФСО» (входит в ГК «Столица Нижний»). Указанная территория предназначена под многофункциональный торгово-административный и спортивно-развлекательный комплекс с подземной автопарковкой. В 2013 году нижегородское УФАС возбудило антимонопольное дело по поводу законности проведенного аукциона по материалам проверки областной прокуратуры. Однако нарушений тогда не выявили, дело прекратили.

Предварительное судебное заседание по поданному иску назначено на 29 июля. К этому моменту минимущества должно предоставить документацию по спорному земельному участку, а ответчики – доказательства платежей.

Юристы ответчиков сообщили “Ъ-Приволжье”, что получили исковое заявление, однако с требованиями министерства не согласны и готовят свои возражения, которые будут представлены в суд. Спор касается повышенных арендных ставок за земельный участок, которые минимущества решило применить к данному объекту недвижимости.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НФСО» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2010 году. Уставный капитал – 11,1 тыс. руб., основной вид деятельности – строительство. Директором является Дмитрий Рощин. Эладе Нагорной принадлежат 54% долей, Олегу Головко – 27%, Максиму Акатову и Павлу Акатову – по 4,5%. Еще 10% находятся в собственности ликвидируемого ООО «Импульс». По итогам 2017 года убыток компании составил 8,5 млн руб.

Анастасия Еремина