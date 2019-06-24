У парламента Грузии продолжается акция протеста

Перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси снова собирается толпа протестующих. Перед участниками акции выступила бывшая первая леди Грузии Мака Чичуа, супруга Георгия Маргвелашвили.

«Я чувствую себя виноватой, что сегодня повторяются такие кровавые ночи. Мы боролись за создание новой реальности для нового поколения. Мы должны сохранить Грузию здоровой, прогрессивной, сильной и, что главное, единой»,— цитирует госпожу Чичуа «Эхо Кавказа».

Как передает РБК, протестующие требуют отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию. Проспект Руставели перекрыт.

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. По официальной информации, пострадали до 240 человек. В последующие дни акции продолжились.

Митингующим удалось добиться отставки спикера грузинского Парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.

Подробнее том, как власти страны пошли на уступку оппозиции, читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».