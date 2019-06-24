«Антирейтинг значительно превышал, и это привело к логическому концу»

Глава Ингушетии уходит в отставку после 11 лет на посту. В эфире национального телевидения республики Юнус-Бек Евкуров объявил, что принял решение обратиться к Владимиру Путину с просьбой досрочно снять с себя полномочия. Прошлой осенью в Ингушетии прошли массовые протесты: по заключенному соглашению соседняя Чечня получила дополнительные территории. А в марте этого года власти Ингушетии решили внести изменения в закон «О референдумах» и убрать из него вопрос об изменении границ Республики. Это спровоцировало новые столкновения. Против ряда оппозиционеров возбудили уголовные дела. Ведущий «Ъ FM» Марат Кашин обсудил ситуацию с президентом коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгением Минченко.

— Как вы думаете, что стало причиной ухода Юнус-Бека Евкурова?

— Я полагаю из-за предшествующих событий, особенно, учитывая тот факт, что политический антикризис был не на высоте. У нас в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», который выпускает «Минченко консалтинг», после этих событий, несмотря на то, что Евкуров был только переназначен на свой пост, утвержден парламентом и по идее должен был находиться в зеленой зоне тех глав, кому не грозит отставка, был на границе желтой зоны, то есть среди тех, у кого высокая вероятность отставки, по нескольким причинам. Первая — максимальный штрафной балл по категории «Региональные конфликты», потому что кризис действительно очень острый. Здесь характерны низкие оценки по таким критериям как «политическое позиционирование», «образ самого главы» и «качество политического управления». Мы видим, что отставка все равно случилась: было время на то, чтобы выправить рейтинговые показатели, вернуть доверие, но этого не получилось. Насколько я знаю, те замеры, которые делали различные независимые источники, показывали, что рейтинг крайне низкий, а антирейтинг его значительно превышает, в результате это привело к логическому концу.

— Евкуров даже в своем обращении признался, что власть, которую он представляет, ответственна за то, что сегодня страна разобщена, и это главная проблема. На ваш взгляд, есть ли человек, который может ее решить, и кто это будет: представитель местных элит или кто-то из Москвы?

— Дело в том, что Евкурова присылали как человека, который не связан с основными местными кланами и он был «отрезанным ломтем», долго был на воинской службе и первое время себя вел как человек, не связанный с местными элитами, а потом, по сути дела, выстроил просто свою альтернативную систему, в которой были его сторонники, родственники и так далее. Это сильно подорвало его образ посланца президента. И вопрос здесь не в том, что произошел пересмотр границ, а в том, в какой форме тайком это все было сделано, это добило его рейтинг. Что касается того, кто придет на смену, очевидной фигуры нет. Я думаю, что здесь могут быть самые неожиданные решения. Но перед этим человеком на самом деле будет очень серьезный вызов, потому что проблема территориального сбора и самой модели взаимоотношений властей с населением, с местными элитами, в том числе с новыми, которые имеют религиозную поддержку, существует, и она никуда не делась.

— Может ли уход Евкуров означать, что текст соглашения с Чечней пересмотрят, и территории вернуться к Ингушетии?

— На мой взгляд, это крайне маловероятно. Тем более что там произошел обмен территориями, нельзя говорить, что у Ингушетии просто взяли и отрезали кусок территории. Я разговаривал с представителями всех сторон, и там очень разные оценки, я бы сказал, что вопрос не является однозначным. У всех сторон есть свои аргументы, и человеку, который не является жителем Кавказа, очень сложно разобраться в этих нюансах.

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— Как вы считаете, был ли это заранее обсуждено с Владимиром Путиным?

— Я думаю, что да. Не бывает ситуаций, когда вопрос об отставке принципиально решен, главы, например, не соблюдают время, когда надо объявить о какой-то отставке, как было, например, с бывшими губернаторами Красноярского и Забайкальского краев Виктором Толоконским и Натальей Ждановой,которые объявили о своей отставке раньше, чем была договоренность с администрацией президента. Но и в том, и в другом случае вопрос был решен.