Премьер-министр Грузии заявил об абсолютной безопасности россиян в стране

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в эфире грузинской телекомпании «Имеди» заявил, что считает Грузию безопасной для всех туристов, в том числе приезжающих из России.

«Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе, а когда мы говорим о Тбилиси, то это также самый безопасный город во всей Европе. Это хорошо знают туристы. Грузия — безопасная страна для российских туристов, а также для любого гостя, который приезжает сюда»,— отметил глава грузинского правительства (цитата по ТАСС).

Также господин Бахтадзе сообщил о своем намерении поднять вопрос прерванного авиасообщения между Грузией и Россией на ближайшей встрече его спецпредставителя по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина в Праге.

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Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

В результате акций протеста митингующие добились отставки спикера грузинского Парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.

Подробнее том, как власти страны пошли на уступку оппозиции, читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».

Об экономических последствиях временного прекращения авиасообщения между Грузией и Россией читайте в материале “Ъ” «Завтрак без туриста».