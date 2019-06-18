Дольщикам укрепляют фундамент

Сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит два законопроекта — о долевом строительстве и уточнении полномочий Фонда защиты прав дольщиков, а также о передаче ему страховых сборов по оформленным до 2019 года полисам страхования ответственности застройщиков. Среди поправок ко второму чтению — расширение возможности фонда поручаться за застройщиков перед банками, а также право добровольного перехода на эскроу-счета для застройщиков, допущенных к работе по старым правилам. Инициатива же ЦБ и Минфина забрать у страховщиков почти все сборы по рискам дольщиков в текст ко второму чтению проекта не попала.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям вчера одобрил ко второму чтению два законопроекта, касающихся темы защиты прав дольщиков. Оба проекта были внесены в Госдуму группой депутатов во главе с председателем этого комитета Николаем Николаевым и в мае прошли процедуру первого чтения.

Первый законопроект предусматривает создание региональных фондов содействия долевому строительству, предназначенных для завершения проблемных объектов в субъектах РФ. Также он уточняет полномочия Фонда защиты прав дольщиков. В своем официальном отзыве правительство поддержало эти изменения — с рядом замечаний, сообщили “Ъ” в аппарате Белого дома. Наиболее существенное из них касается предусмотренного проектом ограничения на переход застройщиков на эскроу-счета. При первом чтении предполагалось, что застройщик будет не вправе переводить свой объект на проектное финансирование при наличии подтверждения, что он соответствует критериям, освобождающим его от перехода на эскроу-счета (это 30% готовности дома и 10% уже проданных квартир — под эти пороги, напомним, попадает 70% строящегося сейчас жилья). В Белом доме такое ограничение посчитали необоснованным, отметив, что переход на счета эскроу «не только не повлечет за собой риска неисполнения обязательств» перед дольщиками, но и повысит уровень гарантий. Это замечание можно считать учтенным — в опубликованном вчера тексте законопроекта ко второму чтению отказ застройщика от заключения договоров долевого участия для последующего использования счетов эскроу допускается. Отметим, что правительство в отзыве предложило повысить привлекательность нового порядка финансирования — например, за счет сокращения требований к девелоперам и упрощения порядка оформления разрешительных документов для тех, кто перешел на эскроу-счета.

Не согласилось правительство и с прежней позицией депутатов относительно поручительств Фонда дольщиков перед банками. Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что такая мера необходима для застройщиков, которые рискуют не получить проектного финансирования. Как следовало из версии первого чтения, оказывать такую поддержку фонд мог бы только в рамках кредитных договоров с уполномоченным банком в сфере жилищного строительства — то есть с банком ДОМ.РФ. Однако, по мнению правительства, ограничения прав фонда на поручительства по договорам для других кредитных организаций «может привести к неоправданному сужению источников финансирования долевого строительства». Ко второму чтению уже предусмотрена возможность распространения поручительства на все банки, уполномоченные предоставлять застройщикам проектное финансирование (сейчас их насчитывается более ста).

Второй законопроект — о досрочном расторжении действующих договоров страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Как уже писал “Ъ”, документ в первом чтении предусматривал возврат полученных страховщиками премий по этим договорам. Напомним, с этого года такими рисками занимается Фонд защиты прав дольщиков, которому и должны быть переданы собранные страховщиками премии. По итогам 2018 года сборы в этом сегменте составили 15,3 млрд руб.

При подготовке проекта ко второму чтении ЦБ при поддержке Минфина предложил оставить страховщикам лишь 1% сборов на расходы на ведение дел (РВД). Это возмутило представителей страхового сообщества, которые заявили, что 1% в качестве РВД недостаточно, и напомнили, что с собранных сумм ими уже оплачен налог на прибыль (см. “Ъ” от 8 апреля). Правительство в отзыве на проект поддержало ЦБ, однако на состоявшемся вчера заседании комитета Госдумы по собственности это пожелание было проигнорировано. В тексте проекта ко второму чтению теперь говорится лишь, что страховщик имеет право на часть полученной страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование,— это позволит компаниям оставить у себя гораздо больше 1%. «Это плохо,— сказал вчера в Госдуме зампред ЦБ Владимир Чистюхин.— Это может привести к тому, что размер (передаваемой фонду.— “Ъ”) страховой премии будет существенным образом уменьшен. Может быть, расходы на ведение дел полностью превысят или покроют сумму премий и фонд ничего не получит».

Евгения Крючкова, Татьяна Гришина