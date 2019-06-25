Михаил Саакашвили остался без Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации на досрочные парламентские выборы кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Сам господин Саакашвили видит в этом происки экс-президента Петра Порошенко и просит помощи у нового главы государства Владимира Зеленского. Ранее глава «Движения новых сил» не исключал того, что в случае прохода этой политической силы в парламент будет создана коалиция с президентской партией «Слуга народа». Однако, по информации “Ъ”, в «Слуге народа» не видят в господине Саакашвили вероятного союзника и делают ставку скорее на альянс со Святославом Вакарчуком и его партией «Голос».

Поводом для отказа в регистрации «Движения новых сил» стали нарушения устава партии, обнаруженные членами ЦИКа в процессе утверждения списка на партийном съезде 10 июня. Однако сам экс-президент Грузии считает, что не пустить его выдвиженцев на выборы пытаются люди Петра Порошенко, с которым у него личный конфликт. По словам Михаила Саакашвили, ЦИК контролируется ставленниками господина Порошенко, решение которых о снятии с выборов «Движения новых сил» будет оспорено в суде. Параллельно он выразил надежду на то, что новый президент сможет навести порядок в ЦИКе и обеспечить соблюдение членами комиссии законов.

Решение снять с выборов «Движение новых сил» было принято на заседании ЦИКа в воскресенье. А за день до этого суд в Киеве признал, что господин Саакашвили не покидал Украину и не жил долгое время за границей. Решение, позволяющее политику принять участие в выборах, было принято вопреки реальному годичному отсутствию Михаила Саакашвили в стране.

Экс-президент Грузии, который после победы на выборах Владимира Зеленского вернулся в Киев, долго не мог определиться. В мае он заявлял, что не пойдет на выборы, позже вел переговоры об альянсе с Владимиром Кличко и Анатолием Гриценко, параллельно пытаясь отсудить название «Блок Михаила Саакашвили» у некоей Грузинской партии Украины, спешно переименованной накануне выборов. В конце концов было объявлено, что «Движение новых сил» идет на выборы самостоятельно и под старым названием.

При этом господин Саакашвили не скупился на похвалы в адрес нового главы государства еще тогда, когда тот был лишь кандидатом в президенты. Владимир Зеленский отвечал взаимностью и еще в марте, после первого тура голосования на президентских выборах, заметил, что Михаил Саакашвили, даже находясь за границей, продолжает приносить пользу Украине. «Самую основную роль Саакашвили делает для Украины, защищая ее демократию в Европе, и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, что он серьезный очень дипломат, серьезный консультант для любого человека, любого кандидата, который идет сегодня в политику и который станет президентом. Помощь такого человека, я думаю, понадобится»,— заявил тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Ряд СМИ и политологов интерпретировали эти слова как приглашение господина Саакашвили если не в новую властную команду, то, как минимум, в парламентскую коалицию. В медиа даже прошла информация о том, что президент может назначить главу «Движения новых сил» премьер-министром. Информацию эту команда Владимира Зеленского довольно быстро опровергла и вообще постаралась дистанцироваться от любых других политических партий, кроме «Слуги народа».

Как рассказал “Ъ” источник, близкий к окружению главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко, штаб Владимира Зеленского наотрез отказывается обсуждать возможный состав коалиции в новом составе Рады даже с самой Тимошенко.

По данным источника, лидер «Батькивщины» несколько раз предлагала первым лицам «Слуги народа» договориться о совместных действиях после выборов, но каждый раз получала отказ.

«Юлию Владимировну и людей, влияющих на принятие ею решений, буквально парализовала социология (исследования электоральных настроений украинцев.— “Ъ”). Когда они увидели, что подавляющее число избирателей доверяет Зеленскому, они решили отказаться от тактики критики президента, боясь, что это отпугнет электорат. Тимошенко лично запретила однопартийцам говорить о Зеленском хоть что-то негативное,— отметил источник.— Все кинулись демонстрировать новым властям свою лояльность, рассчитывая взамен на коалицию и, соответственно, на места в правительстве. Но на них у президента просто не обращают внимания».

Впрочем, у «Батькивщины» есть все шансы оказаться в составе властной коалиции по итогам выборов. Основано это предположение на сделанной «Слугой народа» ставке на новые лица, которые выдвинуты партией в качестве кандидатов в одномандатных округах. Если в центре страны и таких восточных регионах, как Харьковская, Днепропетровская и Херсонская области, даже незнакомые избирателю кандидаты могут рассчитывать на победу благодаря одной лишь принадлежности к партии Владимира Зеленского, то в Донецкой и Луганской областях дело обстоит совсем иначе. В этих регионах исключительно сильны позиции кандидатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Многие из них пользуются большим авторитетом, некоторые контролируют местные медиа, и они готовы дать бой за места в парламенте малоизвестным кандидатам от президентской партии.

Источник “Ъ” считает, что для формирования коалиции — а это, по закону, 226 и больше депутатов парламента — «Слуге народа» потребуется привлечь на свою сторону как минимум 50 народных избранников из других фракций.

«И тогда "слуги" пойдут к Тимошенко и Вакарчуку с его "Голосом". Без них коалицию будет лепить не из чего»,— поясняет источник “Ъ”, называя возможный альянс партий Вакарчука, Зеленского и Тимошенко «союзом лебедя, рака и щуки».

При этом в самой президентской партии заявляют, что хотели бы обойтись без создания альянсов с другими партиями и единолично сформировать правительство. Но, как сообщил в эфире «Радио НВ» второй номер в списке «Слуги народа» Руслан Стефанчук, на случай если этого добиться не удастся, в партии работают над своим вариантом коалиционного соглашения. В нем, признался господин Стефанчук, нет «Батькивщины», зато есть «Голос» и партия «Сила и честь» Игоря Смешко. Однако, подчеркнул политик, коалиция для «Слуги народа» — это, скорее, запасной вариант. «У нас есть мечта взять единоличную ответственность, потому что, к сожалению, за 28 лет независимости в Украине не нашлось такой партии»,— сообщил господин Стефанчук.

В руководстве «Голоса» готовы к созданию коалиции с любой проевропейской партией, к которым, судя по официальной политической программе, можно отнести и «Слугу народа». Между тем ранее о возможности союза с партией Владимира Зеленского заявлял его предшественник на посту президента Петр Порошенко. В середине июня возглавляющий партию «Европейская солидарность» господин Порошенко сообщил в эфире телеканала «Прямой», что готов создать коалицию со «Слугой народа» ради продолжения пути в Евросоюз и НАТО. Официального ответа на это заявление со стороны партии президента Зеленского до сих пор так и не последовало.

Матвей Шиманов, Киев