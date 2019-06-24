МТС изменит слоган и логотип

Сотовый оператор МТС обновил слоган и логотип, следует из сообщения компании. Новым слоганом станет «Быть лучше каждый день» (ранее слоганом компании был «Ты знаешь, что можешь!»). В визуальном стиле оператор избавится от «концепции крафта» (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), а центральным элементом брендинга станет красная полоса, «вырастающая из типографики нового логотипа».

Новые направления бизнеса МТС, не входящие в число телеком-сервисов, будут иметь собственные брендированные обозначения, например «МТС Home» и «МТС Ticketland», отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. Сейчас в портфеле МТС есть также финтех-продукты, телемедицинская платформа, приложение онлайн-образования и другие сервисы.

Разработкой нового стиля занимались агентства ASVK Consulting Ltd из Великобритании и BBDO Branding из России. Рекламная кампания МТС с новым брендингом стартует 24 июня, ее главным героем по-прежнему будет актер Дмитрий Нагиев.

Юлия Тишина