«Равис» пойдет за молоком

Гендиректор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов заявил о намерении компании за год построить и запустить собственное предприятие по переработке молока. Сумма инвестиций составит более 200 млн руб. Предприятие будет рассчитано на переработку 100 т сырья в сутки. Сейчас «Равис» располагает собственным дойным стадом, однако просто продавать сырье экономически невыгодно, необходимо запускать завод полного цикла и формировать добавочную стоимость. Эксперты отмечают, что выбранная бизнес-модель сейчас актуальна для рынка, однако занять серьезные позиции на высококонкурентном рынке молочной продукции будет сложно.



Агрохолдинг «Равис», собственником и генеральным директором которого является бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов, планирует в течение ближайшего года построить в Сосновском районе новый завод по переработке молока и производству молочной продукции. Мощность предприятия составит 100 т в сутки, основную часть продукции компания планирует реализовывать через собственную розничную сеть.

Как рассказал Андрей Косилов во время рабочего визита на «Равис» министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, молочный завод будет построен по итальянской технологии. Решение о реализации этого проекта принято менее двух недель назад на совете директоров агрохолдинга. Объем инвестиций, по словам руководителя «Рависа», «сопоставим с возможностями» компании. В разговоре с “Ъ-Южный Урал” Андрей Косилов уточнил, что речь идет о сумме в пределах 250 млн руб., из которых 150–170 млн — стоимость оборудования.

«Завод будет построен на территории птицефабрики на рощинской площадке»,— сообщил гендиректор «Рависа». Он отметил, что основным каналом продаж продукции нового предприятия станет собственная розничная сеть, где представлена вся продукция холдинга. «У нас на сегодняшний день уже 400 магазинов, нам есть, где продавать»,— сказал он.

«Равис» является одним из крупнейших агрохолдингов в Уральском федеральном округе. Компания производит в год около 100 тыс. т мяса птицы (из них около 85 тыс. т — на основной площадке в Рощино и около 16 тыс. т — в Среднеуральске в Свердловской области), 1,5 тыс. т свинины и 4 тыс. т говядины.

Компания располагает собственным дойным стадом, которое дает 75 т молока в день, сейчас его поставляют на Челябинский городской молочный комбинат №1. Однако, как рассказал “Ъ-Южный Урал” Андрей Косилов, без собственной переработки это направление является убыточным. «Перспектив для роста закупочных цен на молочное сырье мы не видим, в такой ситуации нужно либо избавляться от коров, либо запускать полный цикл и формировать добавочную стоимость»,— отметил гендиректор «Рависа». По его словам, агрохолдинг был изначально настроен на второй вариант и теперь, с расширением собственной сети, решил реализовать проект. Компания планирует выпускать не только молоко, но и сметану, йогурт, творожки, сливочное масло и другие «самые ходовые» молочные продукты.

Андрей Косилов отметил, что на молочном рынке «прочно укрепились сильные бренды», поэтому «Равис» не ожидает простой конкуренции. «Мы не замахиваемся ни на тысячу, ни даже на 500 т в день, потому что понимаем все проблемы и сложности этого рынка и не думаем, что сможем быстро встать на один уровень с крупными игроками»,— говорит он.

По словам директора департамента по связям с общественностью и государственными органами Национального союза производителей молока Марии Жебит, рынок молочной продукции довольно насыщен, с появлением возможности перевозить продукцию на большие расстояния конкуренция на нем усиливается. «У потребителя сейчас большой выбор, ему доступен очень широкий ассортимент, при этом спрос в последние несколько лет падает. Для компании, конечно, будет плюсом и наличие собственной сети, и опыт развития перерабатывающих производств в других направлениях, потому что просто так с дойным стадом выйти на рынок переработки очень непросто, это совсем другой бизнес,— говорит она.— В целом модель, когда производитель идет в переработку или, наоборот, переработчик — в производство, сейчас становится актуальной, потому что позволяет снизить зависимость от той волатильности, которая наблюдается на рынке».

Мария Жебит добавила, что сроки окупаемости проекта будут зависеть от того, насколько представленная «Рависом» линейка будет отвечать запросам потребителя. В любом случае, по ее словам, необходимо делать ставку на продукцию с более высокой добавочной стоимостью. «Наиболее высокая маржинальность у йогуртов, творожных десертов, несколько ниже у сметаны, минимальная у питьевого молока»,— отмечает эксперт.

Артур Якушко