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Расчистить от селя трассу на Красную Поляну планируют до конца дня

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Заместитель начальника по оперативному реагированию в ГУ МЧС по Краснодарскому краю Андрей Потахов сообщил, что ликвидировать грязекаменные массы, обрушившиеся на дорогу в Красной Поляне, планируется до конца сегодняшнего дня. Региональное МЧС опубликовало фотографии разборов сошедшего на трассу селя.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сегодня, 24 июня, в послеке Красная Поляна Адлерского района Сочи на дорогу сошло два селя. Один из них нарушил движение транспорта по улице Набережная лаванда в районе ручья Сулимовский. Грязекаменная масса объемом 100 куб м перекрыла участок проезжей части. В 8:30 было обнаружено еще одно место схода селя объемом около 1500 куб. м. По состоянию на 12:00 было убрано 800 куб. м грязекаменной массы. К ликвидации последствий привлечено 50 человек, 23 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Василий Хитрых


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