В Сочи сель перегородил дорогу на Красную Поляну

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сегодня, 24 июня, около 06:10 в поселке Красная Поляна по улице Набережная лаванда на автодорогу в районе ручья Сулимовский произошел сход селя. Грязекаменная масса объемом 100 куб м перекрыла участок проезжей части.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, в 08:30 в Красной Поляне было обнаружено еще одно место схода селя объемом около 1500 куб. м.

По состоянию на 10:00 было убрано 300 куб. м грязекаменной массы. К ликвидации последствий привлечено 50 человек, 23 единицы техники. На месте происшествия работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Василий Хитрых