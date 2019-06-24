Дом по улице Карасунской в Краснодаре признали объектом культурного наследия

Начальник управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Роман Семихатский подписал приказ об утверждении зон охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1905 года постройки в Краснодаре по улице Карасунской, 93а. Документ опубликован на официальном сайте краевой администрации.

В приказе сообщается, что площадь территории объекта культурного наследия составляет 223,71 кв. м. Для территории дома установлен режим Р1 - «Реставрация и приспособление объекта культурного наследия». В границах указанного режима разрешается проводить работы, направленных на сохранение объекта культурного наследия, воссоздавать или компенсировать утраченные элементы, проводить работы по благоустройству территории так далее. Запрещается сносить памятник, строить там объекты капитального строительства и увеличивать объемно-пространственные характеристики существующих объектов, устанавливать на главном фасаде по улице Карасунской антенны, тарелки спутниковой связи, кондиционеры, размещать рекламу. «При реставрации главного фасада (ул. Карасунская) объекта культурного наследия демонтировать поздние диссонирующие пристройки, искажающие архитектурный облик», - говорится в документе.

Как сообщал “Ъ”, на минувшей неделе в Краснодаре началась общественная кампания в защиту дома XIX века по адресу Коммунаров, 108, в котором сохранились исторические интерьеры — лепные украшения и потолочная роспись. Здание не имеет статуса памятника, и было предназначено под снос в рамках муниципальной программы ликвидации ветхого жилья. Однако после жалоб общественников управление по охране культурного наследия временно приостановило демонтаж и задумалось о включении здания в перечень охраняемых объектов. В документах оно было указано просто «Дом жилой с садом, конец XIX века».

Дмитрий Михеенко