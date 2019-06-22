Внезапный старый дом

В Краснодаре началась общественная кампания в защиту дома XIX века, в котором сохранились исторические интерьеры — лепные украшения и потолочная роспись. Здание не имеет статуса памятника и было предназначено под снос в рамках муниципальной программы ликвидации ветхого жилья. Однако после жалоб общественников управление по охране культурного наследия временно приостановило демонтаж и задумалось о включении здания в перечень охраняемых объектов.

В апреле 2019 года городские власти Краснодара определили подрядчика, который должен был снести аварийные дома по 12 адресам в рамках муниципальной программы расселения ветхого жилья. Работы прошли все согласования; предполагалось, что ценных с исторической точки зрения зданий среди них нет, а все жильцы давно расселены. 15 июня был начат снос здания по адресу Коммунаров, 108. В документах оно было указано просто «Дом жилой с садом, конец XIX века». Рабочие разобрали крышу и вынесли оконные рамы. Однако оказалось, что в заброшенном здании сохранились старинные интерьеры позапрошлого века — расписные потолки, лепные карнизы, покрытый плиткой камин.

Фотографии интерьеров опубликовали в соцсетях активисты группы «Помоги городу» Хелга Шошина и Екатерина Романова с комментарием, что дом не является аварийным, но при этом «незаслуженно забыт и приговорен к сносу». Градозащитники призвали горожан отправлять обращения губернатору края и властям Краснодара; о ситуации с домом написал известный блогер Илья Варламов. «Неужели городу не нужно уникальное общественное пространство в самом центре? Здесь может быть мастерская художников, гостиница, офис для волонтеров, но задние погибает у нас на глазах. Жалко, просто до слез»,— заявила “Ъ” Екатерина Романова.

Фото: Хельга Шошина

«Фактический износ здания еще в 2003 году составлял 65%,— прокомментировал ситуацию "Кубанским новостям" директор департамента строительства Краснодара Артем Аганов.— К декабрю 2008 года износ достиг 70%, что превышает предельно допустимые нормы для признания его пригодным для проживания и эксплуатации. После этого было принято решение о сносе. Трое жильцов были расселены еще в 2010 году, один — в январе 2018 года. Вместе с тем, по новым правилам исторически ценные здания после демонтажа должны быть восстановлены. И это, безусловно, будет сделано — после того, как механизм восстановления будет проработан и принят соответствующими государственными органами».

Обещание восстановить здание после его сноса не устроило общественников. С ними согласились и специалисты в области культурного наследия. Историк Виталий Бондарь, эксперт государственной историко-культурной экспертизы, в интервью «КП-Кубань» рассказал, что спорное здание — часть усадьбы купца Котлярова. «При достаточно ординарном экстерьере здание имеет выдающиеся по художественным качествам интерьеры. Предположительно, альфрейную и масляную роспись потолков делали в 1906-1907 годах по заказу домовладельца итальянские художники, участники передвижной выставки по Югу России,— сказал он.— Качества интерьера здания — лепные фризы, альфрейная и масляная роспись потолков и стен, художественное оформление печей — однозначно выдвигают его в ряд объектов культурного наследия, которые определяются законом».

В итоге в пятницу, 21 июня, в Краснодаре прошел научно-методический совет при управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. По его итогам было решено приостановить демонтаж задания. «Следующий шаг — экспертиза, которая должна установить историческую и художественную ценность здания,— пояснил “Ъ” глава управления Роман Семихатский.— На экспертизу отводится 90 дней, после чего должно быть принято решение о включении объекта в реестр регионарных памятников культурного наследия. Либо объект не будет признан ценным, и тогда у него не будет охранного статуса». По словам Романа Семихатского, сейчас специалисты управления ищут возможности помочь волонтерам с консервацией дома, который уже несколько дней стоит без крыши. Тем временем добровольцы своими силами вернули на место двери и окна здания.

Анна Перова, Краснодар; Александр Черных