Производители марихуаны ждут ее легализации в Великобритании

Производители марихуаны надеются на скорую легализацию в Великобритании употребления марихуаны в рекреационных целях и в связи с этим активно закрепляются на британском рынке, сообщает The Daily Telegraph.

Так, один из крупнейших в мире производителей марихуаны — американская Canopy Growth купила британский бренд This Works, выпускающий продукцию для ухода за кожей, и планирует использовать его для продажи в Великобритании косметики с содержанием каннабидиола (CBD). Канадская Wayland Group также купила небольшую британскую компанию, через которую будет продавать медицинскую марихуану. Еще одна канадская компания — Aurora — уже отправила первую партию медицинской марихуаны в Великобританию.

В Великобритании использование марихуаны в медицинских целях было разрешено лишь в ноябре прошлого года после масштабной общественной кампании с участием представителей научных кругов и ведущих экономистов. О легализации марихуаны в рекреационных целях по успешному примеру Канады или США в Великобритании речь пока не идет, позиции противников такого шага там пока сильны. Но, как ожидают сторонники ее легализации, а также зарубежные производители, какие-то подвижки в этом направлении могут быть достигнуты в ходе конференции Cannabis Europa, которая пройдет 24–25 июня в Лондоне. На конференции, в которой примут участие представители этой индустрии и будут присутствовать британские политики, поддерживающие легализацию марихуаны, в числе прочих будут обсуждаться вопросы продажи в Европе продукции из марихуаны.

Алена Миклашевская