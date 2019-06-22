«Выиграют транзитные аэропорты в других странах»

Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится. В Минтрансе сообщили, что грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят летать в Россию. Причин в ведомстве назвали несколько. Во-первых, от перевозчиков потребуют доказательств авиационной безопасности. Во-вторых, грузинская сторона должна погасить накопившиеся за несколько лет долги за аэронавигационное обслуживание. По данным Минтранса, это почти $800 тыс. и около 600 тыс. руб. Ранее Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перелеты в Грузию, также с 8 июля. Полное прекращение авиасообщения между странами было ожидаемо, хотя повод российские власти нашли формальный, пояснил независимый эксперт Алексей Екимовский.

— Сколько стоит навигационное обслуживание? Как можно оценить те суммы, которые называет Минтранс? Это много или мало?

— Авиакомпании оплачивают любые услуги, которые они получают на территории любого аэропорта в любой стране, будь то у себя в стране или за рубежом. Навигационное обслуживание — слежение за самолетами, диспетчерское сопровождение — прерогатива, за которую авиакомпания платит.

Естественно, следовало ожидать, что грузинским перевозчикам тоже не позволят осуществлять авиасообщение с Россией, поскольку у нас есть все возможности для этого. В данном случае вопросы безопасности, скорее всего, не будут главной причиной приостановки полетов грузинских перевозчиков. Могут быть найдены любые другие формальные поводы, для того чтобы соблюсти паритет международных перевозок. Как известно, все они осуществляются на основании договоров между правительствами двух стран. Здесь нет и не было никакой либерализации. Сколько перевозчиков летает с нашей стороны, столько должно быть и со стороны Грузии.

Соответственно, если наши не летают, то и грузинским вряд ли будет разрешено перевозить пассажиров на этом достаточно популярном направлении.

Причины скорее экономические и политические. Вероятнее всего, потеряет Грузия, потому что речь идет о перевозке российских туристов туда и обратно. В этом смысле Россия защищает свои интересы. В данном случае, если «Аэрофлот» и другие отечественные авиакомпании не смогут оказывать услуги и получать деньги за билеты, то все эти суммы перейдут грузинским перевозчикам. Смысла в этом нет без автоматического запрета на полеты из Грузии.В этой ситуации выиграют транзитные аэропорты в других странах, с помощью которых пассажиры будут находить способ все-таки посетить страну.

— О каких странах идет речь?

— Поскольку спрос будет, вопрос расстояний не будет так принципиален для авиакомпаний. Другое дело, что из-за этого изменится стоимость билетов. Фактически любой аэропорт может стать пересадочным пунктом. Это, скорее всего, Минск, Киев вряд ли, потому что авиасообщение между Россией и Украиной прекращено. Так что любая страна может побороться за этот сегмент рынка в связи с напряженностью между Грузией и Россией. Это достаточно серьезный инструмент государственной политики по влиянию на международные отношения. Потому что авиаперевозки — это значительные деньги.

Беседовал Юрий Абросимов