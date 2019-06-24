Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ

Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении. По мнению фонда, необходимо выдвинуть ряд условий возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в письме фонда, направленном в ПАСЕ, сообщает нидерландская газета Telegraaf.

«Мы призываем вас, равно как и делегацию Нидерландов в Парламентской ассамблее и всю Ассамблею Совета Европы, временно отложить восстановление права голоса Российской Федерации»,— написал председатель фонда Пит Плоег. Он убежден, что ПАСЕ «должна потребовать твердых и явных гарантий безоговорочного сотрудничества РФ со следствием», а также «судебного преследования лиц, подозреваемых в крушении MH17».

17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

19 июня 2019 года совместная следственная группа по расследованию крушения опубликовала доклад, в котором назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая сбила лайнер. Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Президент РФ Владимир Путин считает, что представленные международными следователями доклады не содержат доказательств вины России.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Последние три года Россия не участвовала в сессиях ПАСЕ. В течение двух последних лет она не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

Сегодня, 24 июня, на пленарной сессии ПАСЕ будет рассмотрен проект резолюции, в которой предлагается восстановить права российской делегации.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».