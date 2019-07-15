Комсомольская свадьба

«За столом, согласно обычаю, сидят гости довольно долго,— описывал "Огонек" советскую свадьбу в колхозе имени XXII съезда КПСС Бершадского района Винницкой области.— И все-таки молодежь не выдерживает и под ахи и охи пожилых кумушек (нарушен свадебный сценарий, писанный дедами!) вываливаются гурьбой через баррикады скамей и стульев во двор — танцы, танцы! И снова дуют в трубы хлопцы в белых кепках до бровей. А люди неотрывно глядят на молодых — на Олю Бурдейную и Андрея Гардыша. И завидуют, и радуются...»

Оля окончила школу, недолго поработала учетчицей молока — и все, замуж. Большинство женщин, вступавших в первый брак на территории Украины, Белоруссии и России в 1967 году, когда и сделан этот снимок, были возрастом 19–22 лет. Эта социальная норма держалась на протяжении жизни целого ряда поколений, несмотря на все иные перемены. Только с начала 2000-х наши невесты стали чуть старше. Но мы по-прежнему охотно, как мало кто в мире, женимся. Правда, теперь не менее охотно и разводимся — об этой новой норме, нарушении свадебного сценария, писанного дедами, читайте в материале «Привычка жениться».