15 июля, понедельник
Войти в профиль
Огонёк

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Свадьба — это не венец бурного романа, а начало узнавания друг друга. Кто знает, чем это узнавание закончится

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Привычка жениться

Почему россияне чемпионы мира по разводам?

Журнал "Огонёк" от , стр. 4

Три четверти россиян выступают за зарегистрированный брак. В нашей стране один из самых высоких в Европе показателей по количеству браков. Так же, как и по количеству разводов – в этом мы чемпионы и в Европе и даже в мире.


Подготовили Наталья Радулова, Кирилл Журенков


Число свадеб в летние месяцы в нашей стране увеличивается вдвое. На 1000 человек населения у нас сейчас 6,3 регистрируемых брака — это все еще один из самых высоких показателей в Европе и мире, хотя год назад эта цифра была 7,1. (В Италии, к примеру, коэффициент брачности — 3,2, во Франции — 3,5, а средний показатель по Евросоюзу — 4,3. Чаще нас в Европе брачуются, пожалуй, только румыны — 7,3.)



Мы за любые браки: ранние, поздние, в тюрьме, казарме, в школе. Забеременела старшеклассница? Где там этот ее малолетний негодяй, тащите его за ухо под венец, Семейный кодекс Российской Федерации позволяет «при наличии уважительных причин» вступать в брак с 16 лет. Заглядывается на свою сиделку пенсионер, переживший пять инфарктов и владеющий «сталинкой» в центре? Срочно носилки, несем деда в Грибоедовский! Ах, в больницу его увезли уже? Тогда зовем тетку с лентой прямо в палату, выездная регистрация брака разрешена по закону в любом месте.

Максим заглянул в гримерку с цветами? Алла Борисовна, ну какие ваши годы! Исполнилось племяннице 25? Господи, найдите ей хоть кого-нибудь, пропадет же в девках!

Посадили парня в СИЗО? Тут уж обязательно расписаться надо — семейным на зоне положены длительные свидания, а законная жена сможет больше посылок ему отправлять и как родственница, согласно правилам ФСИН России, будет иметь «возможность приобрести через магазин, который есть в каждом ИУ, продукты питания и предметы первой необходимости и передать их осужденному».

Женатый военнослужащий получит квартиру большего размера, а его жена, если не трудоустроится по месту прохождения службы супругом, сможет засчитать себе в стаж период такого проживания. Благоверная военного или полицейского имеет право на такие же медицинские льготы и санаторно-курортное лечение, что и муж, плюс бесплатный переезд на место отдыха и обратно. «Подъемные» рассчитываются тоже на каждого члена семьи сотрудника МВД. Женатые призывники служат ближе к дому. Студенческая семья выбьет отдельную комнату в общаге. Молодые семьи могут при некоторых условиях рассчитывать на льготную ипотеку, субсидию на коммунальные услуги, налоговые льготы и прочие выплаты. Как ни крути — а регистрировать отношения в нашей стране многим выгодно. И власти на местах тоже всячески поощряют матримониальные порывы граждан: то подарки в загсах преподносят, то медали на серебряные и золотые свадьбы выдают, а то и вовсе норовят подкинуть деньжат только замужним матерям, за что бывают проклинаемы правозащитниками.

Всероссийский центр изучения общественного мнения торжественно сообщает, что 77 процентов россиян считают регистрацию брака обязательной. Хотя какая ж это новость? «В России, в ее нынешних границах, к началу ХХ столетия почти безраздельно господствовала традиционная ранняя и почти всеобщая брачность,— объясняет Сергей Захаров, замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ (ИДЕМ).— Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года показала, что к возрасту 50 лет почти все мужчины и женщины состояли в браке: доля никогда не состоявших в браке к этому возрасту составляла только 4 процента для женщин и 5 процентов для мужчин». Похоже, женились в империи все, кроме монахов. В Европе, за исключением православных Сербии и Болгарии, не было равным нам по этим показателям и тогда. Девушка, не нашедшая суженого к 19 годам, считалась у нас «застаревшей», а 20-летних невест браковали: «перестарок».

Сейчас в России, конечно, вступают в брак позже. Если еще в 1994 году россиянки возрастом до 25 лет составляли 65 процентов всех невест, то в прошлом году таких набралось только 33 процента. Но все равно наши молодожены все еще по европейским меркам рано, а главное охотно окольцовываются — традиция. «О, салатиков поедим!» — радостно вскрикивают родственники, едва только девушка и парень сходят на первое свидание. «У вас товар, у нас купец» — хихикают мамочки с разнополыми детьми в песочнице. «Смотри, никто замуж не возьмет!» — пугают девочку-подростка, которая сожгла яичницу. Наши поговорки, вся наша жизнь, устремления — все направлено к самому главному празднику, к свадьбе. Уж там, на честном пиру, организованном на взятые всей семьей кредиты, мы пускаем слезу и орем во всю глотку: «Горько!»

Горько становится чуть позже. Россия уже который год продолжает удерживать мировое господство и по разводам: 4,3 на 1000 человек. (В Ирландии коэффициент разводимости на 1000 жителей — 0,7; в Греции — 1; в Румынии — 1,5. Средний показатель ЕС — 1,9. США тоже традиционно в первых рядах — 3,2. Но все же по этому показателю мы Америку догнали и перегнали еще в конце 90-х.) Даже глава Счетной палаты Алексей Кудрин тут недавно возмущался: вот, мол, на 100 браков в России 63 развода, а в Германии — 38, как так! А вот так. Согласно тому же опросу ВЦИОМа, почти 90 процентов россиян считают развод допустимым, а среди его главных причин чаще всего отмечают бедность и измены (46 и 22 процента соответственно).

«А куда твои глаза смотрели!» — корим мы разведенцев, которых еще вчера сами волокли в загс. И знаем ответ: никуда. Дорогие презервативы, служба, тюрьма, сума, наследство, строгая теща — да мало ли у соотечественника причин, чтоб жениться зажмуренным. Дорогие презервативы, служба, тюрьма, сума, наследство, строгая теща — достаточно и этих причин для развода. «Встречаться нам, студентам, негде было,— вносит ясность один мой знакомый.— То снег, то дождь, то белые ночи. Пришлось ставить штамп и заселяться к родителям с супружницей на законных основаниях. А потом, озверев от такой жизни, так же охотно мы побежали разводиться. Вот и объяснение всей этой российской статистики».

Вот и объяснение. Женимся мы на скорую руку, ничего не боясь и не просчитывая, разводимся тоже легко и быстро — что та госпошлина в 650 рублей! Хлопочут только сотрудники загсов: то регистрацию оформляют, то расторжение, то в каких-то придуманных чиновниками комнатах примирения сидят с парами, устало уговаривают их помириться. А смысл? Все равно разведутся. И придут потом сюда же — снова жениться.

Экспертиза

Свобода разводиться


Татьяна Гурко, доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН

Татьяна Гурко, доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН

Показатель разводов у нас действительно самый высокий в мире. Но дело в том, что в развитых странах просто стало мало браков — их заменили сожительства, соответственно, и число разводов у них меньше. Популярны и гражданские партнерства, впервые введенные для юридического оформления однополых союзов. Отсюда такая статистика. Напротив, в развивающихся мусульманских странах много браков и мало разводов. Россия же где-то посередине: у нас и браков много, и разводов тоже. Я рассчитала данные Росстата по бракам среди россиян, так вот после 49 лет только единицы мужчин и женщин не были связаны брачными узами хотя бы раз.

Брак остается у нас популярным, соответственно, популярны и разводы.

Надо сразу отметить, что это давняя тенденция: еще Советский Союз занимал первое место по разводам в мире. Все дело в той экономической и правовой свободе, которую получили советские женщины, включая право на развод, после 1917 года. На Западе женщины долгое время были полностью зависимы от мужей: один банковский счет, один кошелек, муж работает, жена заботится о доме. У нас же такая модель не сформировалась. Напротив, советские женщины сами зарабатывали себе на жизнь, сами воспитывали детей, а значит и сами разводились. Вот, кстати, интересный показатель: большинство разводов у нас инициированы женщинами! Так что с 1969 года, когда процедура развода в Советском Союзе была облегчена, статистика зафиксировала резкий скачок, и с тех пор уровень разводов стабильно высок.

Также стоит учитывать региональный фактор, характерный для нашей страны еще с советских времен: ну, например, и тогда, и сейчас самый высокий уровень разводов фиксируется на севере, там, где много вахтовиков. Затем — портовые города, какой-нибудь Мурманск или Санкт-Петербург. И, напротив, в Северо-Кавказском округе показатель разводов всегда был низок. Прибавьте к этому чисто российские особенности, например множество фиктивных браков, которые почти не контролируются, и картина налицо.

Все это, впрочем, не означает, что наш подход к семейной жизни остается прежним. Напротив, в России мы видим те же тенденции, что и в остальном мире. Основная — расширение семейного многообразия. Поясню. Люди сегодня все чаще живут так, как хотят, не следуя нормам: повторные браки, сводные семьи, сожительство, бездетные и приемные семьи… Недавно мы проводили фокус-группы в Ставрополе среди студентов: большинство из них легко относятся к сожительству и не торопятся заключать брак, причем речь и о мусульманах в том числе. Однако в нашей стране влияние имеет и еще один фактор — демографическая яма 1990-х. Малочисленные дети, родившиеся в этот период, вступают в брачный возраст, так что число браков, как и число разводов, будет падать. Но тут уже ничего не поделаешь — это демография.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя