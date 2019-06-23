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Трамп не угрожал уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть полномочия для отстранения главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, но он не грозил сделать это. «Я никогда не угрожал снять его с поста»,— заявил он в программе NBC. «Если бы я хотел, я мог бы сделать это, но этого не предполагалось»,— сказал господин Трамп (цитата по Reuters).

По мнению президента США, он может уволить господина Пауэлла с поста председателя совета управляющих ФРС, однако не намерен делать это в данный момент. В конце 2018 года сообщалось, что Дональд Трамп обсуждал возможность снятия Джерома Пауэлла с должности.

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