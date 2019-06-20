Трамп считает, что может уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп объявил доверенным лицам, что обладает полномочиями для смещения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По мнению господина Трампа, он может уволить господина Пауэлла с поста председателя совета управляющих ФРС, однако не намерен делать это в данный момент.

Президент выразил свою уверенность спустя несколько часов после заявления Джерома Пауэлла о том, что он собирается полностью отработать свой четырехлетний срок на посту главы ФРС. Несмотря на продолжающуюся критику со стороны Дональда Трампа.

С точки зрения управления, ФРС является независимым органом в правительстве США. Как Национальный центральный банк, ФРС получает полномочия от Конгресса.

Президент США Дональд Трамп выдвинул господина Пауэлла на пост главы ФРС 2 ноября 2017 года. Вступил в полномочия Джером Пауэлл 5 февраля 2018 года. До этого был членом совета управляющих ФРС.

В конце 2018 году Bloomberg сообщало, что господин Трамп обсуждал возможность увольнения господина Пауэлла. Тогда агентство отметило, что не ясно, есть ли у президента полномочия это сделать.

ФРС США по итогам июньского заседания оставила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. При этом регулятор заявил о готовности «действовать, как это необходимо для поддержания расширения экономики» и отказался от обещания «быть терпеливым» в вопросе корректировки ставок.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «ФРС потеряла терпение».