Бориса Титова попросили поддержать «Великую стену»

Как стало известно “Ъ”, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов обратился к исполняющему обязанности прокурора Московской области Валерию Войнову с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении китайской компании Great Wall Motor Company Limited. Компания, по ее подсчетам, потеряла более $48 млн на поставках структурам АО «Ирито» машинокомплектов для сборки внедорожников. Расследование подмосковной полицией ведется почти два с половиной года, однако, по мнению китайской стороны, ощутимых результатов пока не дало.

В своем обращении к и. о. прокурора Московской области государственному советницу юстиции 3-го класса Валерию Войнову бизнес-омбудсмен Борис Титов отмечает, что в производстве следственной части подмосковного ГСУ ГУ МВД РФ находилось уголовное дело, возбужденное по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере) еще в марте 2017 года. Летом прошлого года расследование приостанавливалось в связи с тем, что не было установлено «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого». Однако после вмешательства прокуратуры производство по делу было возобновлено. Господин Титов отмечает, что обратившийся к нему представитель китайской компании в своем заявлении отмечает, что в материалах расследования имеется достаточно оснований для привлечения к уголовной ответственности бенефициаров и «иных лиц» из компании «Ирито». Борис Титов попросил Валерия Войнова провести проверку обоснованности действий и решений, принятых должностными лицами по данному уголовному делу, а также взять расследование под личный контроль.

Как уже сообщал “Ъ”, расследование подмосковной полицией было начато по заявлению руководства Great Wall, причем только со второй попытки, сначала правоохранители вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Из материалов дела следует, что «незаконными умышленными преступными действиями» со стороны владельцев группы компаний «Ирито» китайскому автопроизводителю был причинен ущерб на общую сумму более $48,4 млн.

По данным потерпевшей стороны, сотрудничать Great Wall и группа компаний «Ирито» начали с 2009 года. Поначалу речь шла о поставках китайских внедорожников в Россию, где их реализовывала и обслуживала российская ГК, однако позже было принято решение о запуске в Подмосковье производства по сборке автомобилей Great Wall из машинокомплектов, поставляемых из КНР. Право на сборку получила компания ООО ИМС, входящая в группу «Ирито». Всего было заключено 19 контрактов на поставку машинокомплектов. Вскоре, по версии китайской стороны, российские партнеры предложили им осуществлять поставки частями в адрес сразу нескольких фирм, которые также входили в группу компаний: помимо ИМС это были ООО «Логистик Инвест», ООО «Ремсервис» и ООО «ЗСК-Стандарт». Объяснялось это нововведение стремлением к улучшению логистики и ускорению прохождения груза через таможню. Соответствующие договоры были сторонами заключены.

До 2014 года поставки машинокомплектов оплачивались, однако затем фирмы-получатели стали накапливать долги. Какое-то время китайская сторона продолжала поставки, а затем прекратила. К этому времени общая сумма долга превысила $48 млн. После чего, говорят китайские бизнесмены, их бывшие деловые партнеры приступили к ликвидации участвовавших в проекте фирм, а в отношении ООО ИМС была запущена процедура банкротства. В связи с последним обстоятельством представители Great Wall считают, что налицо признаки действий, попадающих под ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 174.1 (отмывание преступных доходов) УК РФ.

В ходе расследования была проведена финансовая экспертиза, которая установила, что руководство группы компаний «Ирито» «умышленно выводило средства, получаемые от продажи» автомобилей марки Great Wall. Это, в свою очередь, говорится в материалах дела, привело к «искусственной несостоятельности» группы компаний «Ирито» оплатить поставленный товар. Экспертизой также было установлено, что с 2009 по 2015 год компания «Ирито» получила за собранные и проданные машины всего 1 млрд руб. Между тем из бухгалтерской документации следовало, что за этот период компания Great Wall поставила более 76 тыс. машинокомплектов, из которых были собраны и реализованы на российском рынке автомобили. По данным экспертизы, цена реализации одной машины дилерам составляла около 650 тыс. руб. Таким образом, следствие пришло к выводу, что прибыль от проданных в России китайских внедорожников должна была составлять не 1 млрд руб., а около 50 млрд руб. По мнению потерпевшей стороны, львиная доля доходов от продажи собранных в России автомобилей была выведена из бизнес-схемы.

Однако, считают представители китайской компании, даже при наличии множества доказательств следствие по-прежнему затягивается, фигуранты в деле не появляются, а между тем, отмечают они, осенью следующего года сроки по делу истекут.

В компании «Ирито» ранее комментировать ситуацию не стали. Отметим, что примерно за год до возбуждения уголовного дела представители Great Wall обратились за взысканием задолженности в размере почти $50 млн с АО «Ирито» и его структур в Арбитражный суд Москвы. Как пояснял “Ъ” ранее представляющий в суде интересы китайской стороны адвокат Иван Веселов, долг накопился примерно за год. Однако своего поставщик машинокомплектов не добился и в реестр кредиторских требований ИМС не был включен.

«Дело Great Wall — одно из самых масштабных в практике Центра по защите прав китайских предпринимателей,— пояснил “Ъ” Борис Титов.— Дело сложное, требующее внимательного изучения. Great Wall Motor Company пришла в Россию с реальными инвестициями, по всей видимости, на долгий срок, и, на мой взгляд, компания заслуживает к себе более заинтересованного отношения со стороны государства. Надеюсь, что расследование уголовного дела о мошенничестве сдвинется с мертвой точки».

Александр Александров