На несанкционированной акции возле Гостиного двора задержаны трое

На акции поддержки политзаключенных в Петербурге задержаны три человека. Митинг возле Гостиного двора не согласован городскими властями.

По данным «ОВД Инфо», один из задержанных привлек внимание сотрудников полиции плакатом.

В акции «Общество требует справедливости» принимают участие активисты «Весны».

«Фонтанка.ру» сообщает, что к Гостиному двору приезжал заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов.

Акция протеста проходила и в Москве. На согласованный властями митинг, по данным полиции, пришли около 1,8 тыс. человек. Более 200 были задержаны.

Ранее полиция Петербурга предупредила о том, что в городе, в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса», будут пресекаться все попытки нарушения правопорядка.