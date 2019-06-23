24 июня, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

На несанкционированной акции возле Гостиного двора задержаны трое

На акции поддержки политзаключенных в Петербурге задержаны три человека. Митинг возле Гостиного двора не согласован городскими властями.

По данным «ОВД Инфо», один из задержанных привлек внимание сотрудников полиции плакатом.

В акции «Общество требует справедливости» принимают участие активисты «Весны».

«Фонтанка.ру» сообщает, что к Гостиному двору приезжал заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов.

Акция протеста проходила и в Москве. На согласованный властями митинг, по данным полиции, пришли около 1,8 тыс. человек. Более 200 были задержаны.

Ранее полиция Петербурга предупредила о том, что в городе, в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса», будут пресекаться все попытки нарушения правопорядка.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя