Петербургская полиция будет «жестко пресекать» провокации на «Алых парусах»

Петербургская полиция примет ряд мер ограничительного характера, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности во время праздника выпускников «Алые паруса». Речь идет об ограничениях дорожного движения и проведении досмотровых мероприятий. Возможные попытки проведения провокационных акций будут пресекаться.

«Полиция Петербурга будет действовать строго в рамках законодательства, а все усилия, направленные на нарушение правопорядка, будут жестко пресекаться»,— говорится в сообщении главка.

Праздник «Алые паруса» пройдет в городе ночь с 23 на 24 июня.