DC Daily подкормит партнеров

Партнер принадлежащего Mail.ru Group Delivery Club оператор киосков по продаже готовой еды DC Daily запустил франшизу. С помощью партнеров компания хочет за два года открыть до 5 тыс. новых точек и выйти за пределы Московского региона. Годовой оборот подобной сети киосков в этом случае может превысить 18 млрд руб.

Информация о запуске франшизы оператора киосков по продаже готовой еды DC Daily, работающего с принадлежащим Mail.ru Group сервисом доставки Delivery Club, появилась на портале Franshiza.ru. Основатель компании Илья Филимонов называет “Ъ” программу, скорее, партнерской. По его словам, инвесторам достаточно подобрать площадку, оплатить 220 тыс. руб. за автомат и внести депозит 30 тыс. руб. Заявленный срок окупаемости — до восьми месяцев. Паушальный взнос отсутствует, роялти — 10% от недельного дохода, аренда места под автомат может стоить до 10 тыс. руб. в месяц. Операционным управлением будет заниматься DC Daily самостоятельно.

По собственным данным, DC Daily управляет более чем 300 киосками в Московском регионе. Ассортимент включает до 90 готовых блюд, включая салаты, пасту, блины, напитки и пр. Средний чек — 300 руб. Delivery Club выступает консультантом DC Daily по развитию бизнеса. Финансовые показатели в DC Daily не раскрывают. По данным ЕГРЮЛ, ООО «ДК Дейли» контролируется кипрской Papriqua Holding Ltd.

Пока DC Daily предлагает франшизу в Москве и Подмосковье. В ближайшее время планируется запуск в Санкт-Петербурге и других городах, говорит Илья Филимонов. По его словам, компания уже принимает заявки от потенциальных партнеров в регионах. Всего DC Daily планирует открыть с помощью партнеров 5 тыс. киосков в течение двух лет. В месяц компания намерена открывать до 300 точек.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская считает главным риском для партнеров вопрос своевременного и качественного снабжения товарами. Если DC Daily будет делать это по остаточному принципу, франчайзи лишатся возможности зарабатывать, предупреждает она. Основным ограничением формата DC Daily госпожа Рождественская называет территорию охвата, которая определяется логистикой и удаленностью от расположения фабрики-кухни. Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова добавляет, что оборот киосков прежде всего будет зависеть от локации, выбирать которую придется партнерам DC Daily. По мнению Анны Рождественской, потенциальными партерами DC Daily могут выступать сотрудники отделов аренды бизнес-центров, что позволит им использовать имеющийся ресурс и получать дополнительный доход, не отвлекаясь от основной занятости.

Основным конкурентом DC Daily выступает сеть магазинов продуктов «Вкусвилл», которая развивает формат микромаркетов с супами, салатами, соками, выпечкой, овощами и фруктами в московских офисах. На данный момент управляет более чем 50 точками. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает оборот подобного автомата в 10 тыс. руб. в сутки. Таким образом, выручку 5 тыс. киосков DC Daily можно оценить в 18,25 млрд руб. в год Руководитель направления вендинговой торговли «Вкусвилл» Электра Силина заявила “Ъ”, что компания использовать франшизу не планирует.

Российский рынок продажи готовой еды из автоматов растет. По оценкам Euromonitor International, в 2018 году его оборот увеличился на 10,7%, до 37,2 млрд руб. На этом фоне таким бизнесом начинают интересоваться и непрофильные инвесторы. Так, в начале 2019 года режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский совместно с совладельцем «Шоколадницы» Симаном Поваренкиным создали компанию «Мобильные технологии торговли», которая планирует установить несколько тысяч автоматов с едой, напитками и кофе по всей стране. Крупнейший игрок на рынке — Uvenco Бориса Белоцерковского управляет более чем 13 тыс. автоматов.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев