Грузинский омбудсмен лично следит за расследованием нападения на российских журналистов

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что лично следит за расследованием инцидента со съемочной группой российского телеканала «Россия 24». При этом она подчеркнула, что другие россияне не жаловались на нарушение прав на фоне «антиоккупационных протестов» в Грузии, сообщает 1tv.ge.

«В первую очередь, хочу отметить, что в аппарат Народного защитника Грузии не обращался ни один гражданин РФ из-за случаев нарушений прав»,— говорится в ответном письме грузинского омбудсмена уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Ранее госпожа Москалькова попросила свою грузинскую коллегу оказать содействие в соблюдении прав россиян на территории Грузии.

Госпожа Ломджария отметила, что, «несмотря на российскую оккупацию, в последние годы в Грузии не было насилия в отношении граждан РФ по этническому или национальному признаку». По ее словам, Грузия остается безопасной страной и граждане РФ никак не чувствуют на себе последствия антироссийских протестов.

«В случае необходимости Народный защитник Грузии защитит права иностранцев на территории Грузии вне зависимости от их гражданства или этнической принадлежности и отреагирует на каждый такой инцидент»,— сказано в письме госпожи Ломджарии. Она надеется, что российский омбудсмен так же будет защищать права граждан Грузии.

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Напомним, 22 июня в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24». Корреспондент брал интервью у владельцев туристического агентства, когда несколько молодых людей начали выкрикивать националистические лозунги, а затем попытались избить его и оператора. За журналистов вступился муж хозяйки турагентства.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране.

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