У солиста Jane Air Антона Лиссова обнаружили рак
Солист рок-группы Jane Air и бывший участник Little Big Антон Лиссов сообщил, что ему вырезали злокачественную опухоль. В ближайшее время артиста ожидает лучевая терапия.
«Летом мне на горле делали операцию. Та дрянь, которую мне вырезали, оказалась злокачественной, поэтому меня ждет лучевая терапия»,— сказал Антон Лиссов в видео, которое он опубликовал в Telegram.
Концерты Jane Air в Москве 30 октября и в Санкт-Петербурге 1 ноября станут для группы последними в 2026 году, добавил Антон Лиссов. Девять выступлений перенесены на весну 2027 года.
Антону Лиссову 47 лет. В 1999 году он основал группу Jane Air, где стал вокалистом и автором текстов. С 2014 по 2022 годы сотрудничал с Little Big. В 2020-м должен был отправиться на «Евровидение» в составе группы, но конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19.