У солиста Jane Air Антона Лиссова обнаружили рак

Антону Лиссову 47 лет. В 1999 году он основал группу Jane Air, где стал вокалистом и автором текстов. С 2014 по 2022 годы сотрудничал с Little Big. В 2020-м должен был отправиться на «Евровидение» в составе группы, но конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19.