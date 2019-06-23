Апелляционный суд перенес рассмотрение приговора осужденной в Кувейте россиянки

Апелляционный суд Кувейта отложил вынесение приговора по делу осужденной россиянки Марии Лазаревой на 15 сентября. Об этом говорится в решении суда, имеющегося в распоряжении “Ъ”.

По словам представителя Марии Лазаревой в суде впервые допросили трех свидетелей защиты, в том числе экс-главу ФБР Луиса Фри. Судья отдельно переспросил, правда ли, что Луис Фри был директором ФБР и пошутил, что ни разу не видел его по ТВ. Всего защита заявляла 14 свидетелей.

Напомним, в мае 2018 года россиянка Мария Лазарева, которая возглавляла компанию KGL Investment (KGLI), была осуждена на 10 лет за растрату средств Кувейтского портового управления. Компанию обвинили в том, что она не выполнила работы по созданию портового хаба. Арбитражный суд Кувейта, однако, постановил, что работа была выполнена, и это полностью опровергает обвинения. Адвокаты госпожи Лазаревой считают, что также нет оснований для второго уголовного дела о растрате средств The Port Fund, который был создан и управлялся KGLI. На прошлой неделе Марию Лазареву выпустили под залог, но судебные разбирательства продолжаются. Президент России Владимир Путин попросил эмира Кувейта обеспечить справедливость в разбирательстве.

Что думает о деле сама Мария Лазарева, читайте в ее первом интервью “Ъ”.