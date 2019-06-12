Осужденную в Кувейте россиянку Лазареву отпустили под залог

Россиянка Мария Лазарева, приговоренная около года назад к десятилетнему тюремному заключению за растрату средств Кувейтского портового управления (KPA), вышла под залог, сообщил “Ъ” официальный представитель россиянки Владимир Сидоров.

«Это большая победа ее родителей и прежде всего отца — Владимира Лазарева, российских дипломатов, главы МИД РФ Сергея Лаврова, замминистра Михаила Богданова, посла РФ в Кувейте Николая Макарова, общественных защитников из МТПП, в частности, Владимира Платонова, Фонда Ельцина и всех международных адвокатов и консультантов»,— сказал он.

45-летняя гражданка России, возглавлявшая компанию KGLI, около года назад была приговорена к десятилетнему тюремному заключению за растрату средств KPA. Ее компанию обвинили в невыполнении работ по созданию портового хаба. Одновременно в отношении нее возбудили второе уголовное дело о растрате средств фонда The Port Fund, который был создан и управлялся KGLI. Однако в феврале якобы украденные у The Port Fund $496 млн поступили на счета инвесторов с прибылью более чем 100%. Кроме того, в конце мая к шести месяцам тюрьмы за подделку документов был приговорен главный свидетель по делу о растрате средств KPA — аудитор Государственного аудиторского бюро Кувейта Хамад аль-Аллаян. Речь идет о подделке документа, на основании которого год назад и было признано, что россиянка получила от властей Кувейта $34 млн за якобы невыполненную работу.

Подробнее о деле Марии Лазаревой — в материале “Ъ”.

Марианна Беленькая