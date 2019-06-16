Путин поздравил эмира Кувейта с юбилеем и попросил за российскую гражданку

Президент России Владимир Путин поздравил эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабах с 90-летним юбилеем и передал ему устное послание, содержащее просьбу обеспечить справедливость в деле российской гражданки Марии Лазаревой, приговоренной к 10-летнему заключению в кувейтской тюрьме. Как рассказал “Ъ” осведомленный источник, президент России попросил эмира Кувейта взять это дело на личный контроль и помочь Марии Лазаревой как можно скорее вернуться на Родину.
Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 16 июня 1929 года, четвертый сыном десятого правителя Кувейта шейха Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (1921–1950). В 1962-м, через год после провозглашения независимости Кувейта от Великобритании, вошел в совет, занимавшийся разработкой конституции. Кувейт стал первой арабской страной Персидского залива, принявшей такой документ.
С 1963 по 2003 год был министром иностранных дел Кувейта, одновременно занимал другие посты. В сентябре 2001 г. шейху Сабаху было делегировано большинство полномочий главы государства, так как его сводный брат эмир Джабер аль-Ахмед ас-Сабах перенес инсульт. С июля 2003 года по январь 2006-го был премьер-министром Кувейта, в 2003–2010 годах возглавлял Верховный совет по нефти.
После кончины эмира в январе 2006 года его преемником стал наследный принц шейх Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах. Однако парламент признал его недееспособным и избрал эмиром шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. 29 января 2006 года он принес присягу эмира в парламенте страны.
Напомним, Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment (KGLI), была приговорена к десяти годам тюрьмы в мае прошлого года за растрату средств Кувейтского портового управления. Компанию обвинили в невыполнении работ по созданию портового хаба. Однако арбитражный суд Кувейта постановил: работа была проделана, что полностью опровергает обвинения. По мнению адвокатов, нет оснований и для второго уголовного дела о растрате средств The Port Fund, который был создан и управлялся KGLI. На этой неделе Марию Лазареву выпустили под залог, однако судебные разбирательства продолжаются.
Свое первое интервью Мария Лазарева дала “Ъ”.
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