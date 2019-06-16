Путин поздравил эмира Кувейта с юбилеем и попросил за российскую гражданку

Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 16 июня 1929 года, четвертый сыном десятого правителя Кувейта шейха Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (1921–1950). В 1962-м, через год после провозглашения независимости Кувейта от Великобритании, вошел в совет, занимавшийся разработкой конституции. Кувейт стал первой арабской страной Персидского залива, принявшей такой документ.

С 1963 по 2003 год был министром иностранных дел Кувейта, одновременно занимал другие посты. В сентябре 2001 г. шейху Сабаху было делегировано большинство полномочий главы государства, так как его сводный брат эмир Джабер аль-Ахмед ас-Сабах перенес инсульт. С июля 2003 года по январь 2006-го был премьер-министром Кувейта, в 2003–2010 годах возглавлял Верховный совет по нефти.

После кончины эмира в январе 2006 года его преемником стал наследный принц шейх Саад аль-Абдалла ас-Салем ас-Сабах. Однако парламент признал его недееспособным и избрал эмиром шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. 29 января 2006 года он принес присягу эмира в парламенте страны.