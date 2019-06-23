Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК. К примеру, россиянин со средним заработком, который взял квартиру в ипотеку в конце мая, ежемесячно будет отдавать на кредит 45,8% зарплаты. В апреле доля была выше — 46,9%. Локальный максимум пришелся на февраль и составил 47,5%.
Регионы с самой доступной ипотекой:
Регионы с самой недоступной ипотекой:
Ранее стало известно, что общий объем просроченных долгов по ипотечным кредитам к 30 апреля этого года достиг 80 млрд руб. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 35%.
Об инициативе Центробанка списывать долги по ипотеке после изъятия залогового жилья — в публикации “Ъ FM”.
просмотров: 254728
просмотров: 129560
просмотров: 104683
просмотров: 98873
просмотров: 97550