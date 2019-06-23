Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК. К примеру, россиянин со средним заработком, который взял квартиру в ипотеку в конце мая, ежемесячно будет отдавать на кредит 45,8% зарплаты. В апреле доля была выше — 46,9%. Локальный максимум пришелся на февраль и составил 47,5%.

Регионы с самой доступной ипотекой:

Магаданская область (19,4% от зарплаты, если отдавать на ипотеку половину зарплаты — можно взять в кредит 103 кв. м); Ямало-Ненецкий АО (19,9%, 100,6 кв. м); Ненецкий АО (26,2%, 76,3 кв. м); Камчатский край (29,3%, 68,2 кв. м); Ханты-Мансийский АО — Югра (29,6%, 67,6 кв. м).

Регионы с самой недоступной ипотекой:

г. Севастополь (80,4%, 24,9 кв. м); Приморский край (76,6%, 26,1 кв. м); г. Москва (73%, 27,4 кв. м); Крым (69,5%, 28,8 кв. м); Нижегородская область (66,2%, 30,2 кв. м).

Ранее стало известно, что общий объем просроченных долгов по ипотечным кредитам к 30 апреля этого года достиг 80 млрд руб. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 35%.

Об инициативе Центробанка списывать долги по ипотеке после изъятия залогового жилья — в публикации “Ъ FM”.